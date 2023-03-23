裁员背景下 他们为何逆势投身科技业？

入职IBM的头一年，曾顺强晚上7时下班后，经常要自修到深夜。那段时间，45岁的他常陷入自我怀疑，“我是不是太螳臂当车？”

虽然在教育游戏行业有超过10年的工作经验，但作为网络安保分析师，曾顺强仍是“新人”。看到科技行业的发展前景，已是不惑之年的他决定转换职业跑道，进入新领域从零开始。

在全球科技公司裁员潮的背景下，像曾顺强一样逆势加入科技业的在职者不在少数。

据统计，至今已有16万人参与企业发展局技术提升课程，其中1万2000人在课程结束后进入科技行业。若加上劳动力发展局、资讯通信媒体发展局等政府机构推出的课程，以及市面上其他课程的学员，转行科技业的人数甚至更多。

光鲜的职衔、诱人的薪金、巨大的发展前景之外，究竟是什么吸引越来越多在职者投身科技业？五花八门的速成转业课程是否真的能敲开科企大门？已经在起跑线上落后于年轻人的中年人靠什么拼赢？

顺应大环境

对曾顺强来说，转行科技业是就业市场改变后的顺势之举。

受访当天，曾顺强两次提及1998年发表的寓言故事《谁动了我的奶酪》。“这本书二十多年前就在警惕世人，我们的环境不是一直不变的，可我总认为这不会发生在我身上。”

曾顺强原本在一家教育游戏公司从事美术和设计。由于公司业务量减少，曾顺强2017年被裁退。之后的一年，曾顺强尝试找回相似的职位，但都未能成功。

迫于生计压力，曾顺强打起零工。不论是环境潮湿肮脏、需要进出冷冻房的体力活，还是要求早起、周末无休的工作，曾顺强都做过，总之“为了开饭任何工都打”。

做了三年临时工，曾顺强渐渐意识到一成不变的工作没有前景，必须要面对现实。他在研究就业市场后发现，许多空缺职位都来自科技领域，“反正都重新再来了，不妨试一下进入科技业。”

参加培训课程前，曾顺强向许多科技公司投递简历，但都杳无音信。（严宣融摄）

2023年3月7日，通过Step IT Up转业和培训计划转行科技业的第一批21名学员正式毕业。这个项目不收学费，学员可获得每月3000元津贴，开放报名时收到超过800份申请。

34岁的张齐辉是入选的学员之一。像许多入选的学员一样，张齐辉的专业和工作经历与科技业并无联系，大学修读商科，毕业后做了七年多保险经纪。

疫情期间虽然不能与客户面对面交流，但视频会议平台的出现让张齐辉能继续完成保险业务，“那时候我意识到，科技已经和我们的生活和工作密不可分，未来还会有更大的发展。”

张齐辉推断，也许正是这段经历让他对善用科技有更深入的认识，使自己成为Step IT Up申请者中成功的2%。

科企敲门砖

Step IT Up学员需要在四个月的课程中，学习C#和Angular等网页开发语言及框架，在完成一个顶点项目（Capstone Project）后可顺利毕业，成为软件开发员。

张齐辉坦言，大学毕业后已经十年没碰课本，从零开始学习编程语言非常困难。

感到困难的不止张齐辉一人。同一批学员中除了有验光师、自由撰稿人，还有厨师，为了完成项目，有的学员甚至整晚留在教室。

Step IT Up导师余家伦说，电脑和编程专业的大学生用四年完成课程，而培训课程往往只有几个月的时间，因此课程安排非常密集，学员需要在培训期间完全沉浸在学习状态中。

“课程设计涵盖软件开发的方方面面，我们既让学员学到不同的编程语言和编程技巧，也让他们学会如何用这些技巧解决不同的问题。”

由于学员年龄、学历和职业参差不齐，导师也会关注每个学员的进度，并给予鼓励。在余家伦看来，年龄并不是学习的障碍，几名培训中表现优秀的学员年龄都超过30岁。

劳发局志愿职业顾问许清音告诉《联合早报》，她见到许多希望转行科技业的中年人，“不同行业背景的人士，只要他知道他的专长在哪里，科技领域其实都有一席之位。”

Step IT Up毕业典礼结束后，张齐辉（右一）感叹：“这只是一个小小的挑战，我未来还有很大很远的路要完成。”（严宣融摄）

曾顺强为了敲开科企大门，2021年3月参加了技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme）。

六个月的课程中，曾顺强学习了资讯科技、网络系统 、云端技术和网络保安知识。课程中他发现，大多数课程只能教非常基本的东西，如果要进一步提升，需要找到自己的弱点，并有针对性地补充。

这种学习的状态，持续到曾顺强找到工作之后。2021年9月完成课程后，曾顺强于10月加入IBM成为一名网络保安分析师。

在IBM工作的第一年，曾顺强常常发觉自己不会的东西还是很多。晚上下班后，经常要找资料自修，“一边感到不自量力，一边又硬着头皮继续钻研。”

清零重启

受访当天，曾顺强背着科企员工“标配”双肩包，带着我们绕过位于滨海湾金融中心42楼的IBM办公室一周。

不难发现，像许多科技企业一样，IBM的员工40岁以下居多。

加入一个“年轻“的公司，从入门职位做起，如何调整心态是许多中年专业者不得不面对的问题。对于晚辈成为上司，曾顺强似乎已经调整好心态，“你希望别人不要以年龄评估你，你同样也不能以年龄来评估别人，认为年纪轻就不能当领导。”

“入门职位毕竟是暂时的，只要在工作上有表现，自然而然会升职。”