尚达曼出席纽约水资源大会致辞时说,各国的政策事实上鼓励大家在几乎所有领域,包括农业、矿业、制造业等,甚至是在家中,低效用水。水资源不足也会影响粮食供应,且正酝酿成新一波国际危机。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼呼吁世界各国认真看待水资源危机,并且正确地为水定价,反映出水的真正价值,才能确保水资源得以永续利用。

相隔46年,联合国再次于美国纽约召开水资源大会。全球水经济委员会(Global Commission on the Economics of Water,简称GCEW)星期三(3月22日)在大会的官方场边活动发表名为“力挽狂澜”的声明,呼吁各国联手采取行动来解决水资源危机。