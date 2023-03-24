七岁女童当华文老师 为四学生授课

两岁开始当起妈妈的小助教，接受在家教育的七岁女童收生任华文小老师，欲报名上课学生多达20人，为免应接不暇目前只收四名学生。

陈曦恩的“教职生涯”起步于两岁，母亲陈语嫣（35岁）为了让孩子接受在家教育（homeschool），开始边在教会主日学校教课，边在家里开班。小曦恩初期只是班上学生的同龄伙伴，跟着一起听课，到后来为妈妈的课朗读故事，指导学生甚至协助备课等。

记者星期四（3月23日）访问这名女童，她口条之流利完全像个小大人，且句句语法完整、用词准确，声音和表情又不失她年龄该有的稚嫩可爱。

陈语嫣和丈夫皆为本地人，曾参加福建会馆演艺班多年的陈语嫣说，她与丈夫很早就决定要提供孩子良好的语言环境，对孩子言语尊重，也让孩子能安心表达自己的想法。

不久后，陈语嫣发现女儿在班上念故事时还会模仿她教课的模样，停下来向学生发问，于是建议她不如尝试自己来授课。

在母亲的潜移默化下已爱上教华文的小曦恩，就这样进一步从小助教成为能独当一面的小老师。

陈语嫣说：“我们本来只打算让曦恩收两名学生，但没想到我们在邻里群组分享曦恩在招生时，报名人数竟然多达20人。可能是我们不时有在群里分享曦恩参加讲故事比赛得优胜奖的信息，因此大家对她都不太陌生。”

小曦恩说，自己目前最喜欢阅读的是历史书籍，从一开始的儿童版读到少年版，现在已在读着成人版的三国历史小说，就连繁体字也能读得懂。“不过我还是习惯读横向的书多于竖向的书。”

完整报道，请翻阅2023年3月24日的《新明日报》。