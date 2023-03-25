明确阐述与对方发展关系如何影响区域稳定 李总理：鼓励各国思考中国机遇风险

李显龙总理接受中国中央电视台《高端访谈》节目专访时，阐述了新加坡如何思考自身角色与生存之道。李总理也提到，新加坡要与许多国家交朋友，了解世界发生的变化来确保我国的地位；而在国内新加坡人必须能合作及相互关怀，不论出现什么争论或分歧，都记得我们拥有的共同身份才是更为重要的。

在中国崛起的过程中，新加坡更明确地阐述与中国发展关系将如何关系到本区域的和平、稳定与繁荣，并希望通过这样的发声，鼓励各国思考国际舞台上的机遇和风险，合作抓住机遇、规避风险。

我国总理李显龙近日接受中国中央电视台《高端访谈》节目专访时，阐述了新加坡如何思考自身角色与生存之道。李总理也提到，新加坡要与许多国家交朋友，了解世界发生的变化来确保我国的地位；而在国内新加坡人必须能合作及相互关怀，不论出现什么争论或分歧，都记得我们拥有的共同身份才是更为重要的。

专访于星期五（3月24日）晚上播出。这档节目主要聚焦中国议题。

根据总理公署发出的完整专访问答录，李总理说，中国的崛起毫无疑问给东南亚带来了巨大好处，几乎所有东南亚国家最大的贸易伙伴都是中国，新加坡亦然。

他说，新加坡对中国崛起的机遇给予了更大比例的重视，早年或许比其他国家更早与中国发展经济关系。随着其他国家发展自身的联系以及中国逐渐扩展网络，中国如今与东南亚所有国家都建立了联系，并直接与所有国家打交道。

谈到新加坡能发挥什么角色时，李总理举例指出，中国公司与新加坡合作，通过新加坡管理在东南亚业务，把新加坡作为区域控制塔和总部，也有大量的金融活动通过新加坡进行。

他接着提出，新加坡也更明确地阐述与中国发展关系将如何关系到维护本区域的和平、稳定与繁荣。我国希望能通过这样的发声，产生一些影响，鼓励各国思考国际舞台上的机遇和风险，合作抓住机遇，规避风险。

李总理：新中关系非常好 广泛且涉及多个领域

李总理也形容新中关系“非常好”，广泛且涉及多个领域。新中彼此有互信和相互理解，两国虽然在一些议题上有不同观点，但也彼此合作，并且能推进非常实质性的项目。

展望下来的发展，李总理认为，两国都已重新开放，并且积压了很多需求，随着两国航班恢复并逐步增加，两国关系将有显著进展。

他并说，新中还有具体的事情要做，包括两国自由贸易协定升级，他希望谈判能在不太久后完成。

李总理在回应有关一带一路的提问时则说，中国在发展并走向繁荣，在国际上的地位越来越重要，而中国如何融入区域和世界的方式若没有处理好，可能会出现摩擦和紧张局势，形势可能很艰难。新加坡认为，一带一路是中国为区域发展做贡献、融入区域合作与相互依存网络的方式之一，由此以双赢的方式受到区域的欢迎。

李总理指出，新加坡是金融中心，一带一路的项目可以在新加坡进行融资和评估。参与一带一路倡议的国家如需要找寻仲裁地或法律咨询，作为仲裁和调解中心的新加坡也能满足这些需求。

李总理也对中国在2021年申请加入《数字经济伙伴关系协定》（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）表示欢迎。他说，DEPA成立时，构想就是要设立一个开放的机制。除了中国，韩国和一些国家都表达了加入的意愿；只要能达标、参与和为协定增值，谁都能加入。

《高端访谈》主持人邹韵也请李总理评论中国在2021年提出的全球发展倡议。

李总理答说，新加坡是“全球发展倡议之友小组”的成员，并肯定全球发展倡议的目标，认为这些目标可以用务实、包容、开放的方式落实。

李总理说，这些倡议和团体不一定会包括所有人，但如果它们有助于促进发展与合作，就值得推进。