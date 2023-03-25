新柔地铁新加坡范围工程已完成45% 预计2026年底如期投运

在新加坡范围兴建的新柔地铁系统目前已完成约45％的建造工程，陆路交通管理局开始建造高架轨道的桩基，标志着工程达到新里程碑。

桩基预计明年第一季完成，到时桥墩和高架轨道也能动工兴建，朝2026年底通车的目标再迈进一步。

全长四公里的新柔地铁系统由新加坡和马来西亚共同承建。新方负责建造的高架轨道总长730公尺，长度相等于两座平躺的巴黎埃菲尔铁塔，将衔接至通往兀兰北站的隧道。其中530公尺将横跨柔佛海峡兴建。

交通部长易华仁星期五（3月24日）乘船到柔佛海峡视察施工情况。他受访时透露，在新加坡范围建造的新柔地铁系统目前已完成约45％的建造工程。“我们将能如期实现完工目标，在2026年底让服务投入运作。新马双方正朝这个目标努力。”

“今天是个重要的里程碑，因工程已进入安装高架轨道桩承台（pile cap）的部分。高架轨道最终会建在这些桩承台上，因此是个重要的工程……所有桩承台预计明年第一季完成，按照整体工程进度进行。”

桩承台是高架轨道桩基的组成部分，共有12个，其中九个位于柔佛海峡，三个在陆地。它们由161个钻孔桩支撑着，每个桩柱平均30公尺深。一个桩承台需要多达5000立方公尺的混凝土建成，可填满两个半奥林匹克游泳池。

目前，三个陆地和两个海上桩承台已建成，包括最靠近马国范围的桩承台。

桩承台建成后才会开始兴建桥墩，之后再动工建高架轨道。桥墩之间的距离介于50公尺至110公尺，位于柔佛海峡的高架轨道将距离水面约30公尺。

新加坡在兴建高架轨道时，会先完成最靠近马国的部分，再往兀兰北站的方向建下去。这是为确保有充裕的时间与马方协调，以在期限内完工。待马国建好最靠近新加坡的高架轨道后，两国会合作把横跨边界的节段装上。

部分结构在海上为工程添挑战

由于部分结构是在海上，为建筑工程增添不少挑战。例如，员工需使用平底船载送器材和建筑材料到施工地点；施工期间，建筑团队也须照顾到在柔佛海峡航行的船只，把影响降至最低。

新柔地铁预计2026年底通车，乘客可从汤申—东海岸地铁线的兀兰北站，搭乘新柔地铁到柔佛新山的武吉查卡站。两站之间的车程约五分钟，每小时单向可接载1万人次，相信将大幅改善我国与新山的连接。

新柔地铁兀兰北站将建在地底，深28公尺，共三层楼。地下第三层将建有一个连道，衔接关税、移民及检疫（Customs, Immigration and Quarantine，简称CIQ）设施。兀兰北站和CIQ设施的总楼面面积是一般地铁站的10倍。高架轨道准备工作、CIQ设施和隧道的建筑工程去年展开，进度良好，预计能如期完工。

新山和兀兰北都采用“一地两检”的概念，乘客出发时可一次过办理出发地出境和目的地入境手续，下车时无须再通关。

易华仁说，新柔地铁建成后将加强新马之间的衔接。“我们已经有陆路衔接，新柔地铁将是重要的发展，有助促进人民、经济和其他方面的连接。”

马来西亚捷运公司负责马国范围的新柔地铁建筑工程。公司今年1月指出，截至去年12月，新柔地铁工程已完成约26％。