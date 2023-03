印度尼西亚籍妇女嫁给新加坡丈夫23年,至今无法获得永久居民权,虽遭受丈夫的长期威胁和家暴,但为了孩子也只能默默忍受。

配合国际妇女节纪念活动,慈善机构Daughters of Tomorrow(简称DOT)星期五(3月24日)发布书籍“Dreams of our Daughters”,讲述该机构在过去八年内服务过的新加坡贫困妇女的生活故事,以及造成这些妇女贫困的关键因素。

书中指出,新加坡妇女“多维贫困”的原因主要在于三方面,即照顾和保健、住房和离婚,以及就业能力.