诱投资1000元年赚逾409万元 41人被骗逾53万元

妇女谎称有投资门路，用1000元投资一年，可有409万6000元盈利，共有41名受害者上当，损失53万3050元，星期五（3月24日）判坐牢68个月。

被告是35岁的拉茜达（译音），面对七项包括欺骗以及妨碍司法公正等控状。

案情显示，被告萌生通过庞氏骗局（Ponzi Scheme）骗取钱财的计谋，于是在2015年10月22日注册一间名为R & R Concierge Services（简称RRCS）的公司，公司注册地址为义顺工业1街A’Posh Bizhub的一间单位。

被告之后通过Gumtree和Locanto等网站宣传投资项目吸引投资者，若投资者介绍亲友加入投资计划，也有一笔介绍费。

被告的投资计划长达12个月，每个月底投资额将翻倍。如果投资者的本金是1000元的话，第一个月可获2000元的投资回报，第二个月有4000元的投资回报，第三个月则是8000元，接下来以此类推。一年之后，投资者的投资回报可达409万6000元。

被告在2015年11月1日至2016年6月13日间，一共骗了41名受害者53万3050元。

被告将部分骗来的钱，当做投资回报还给投资者，另一部分则用来支付宏茂桥公寓单位的定金和租金。

被告在2016年2月发现已无法补洞，有投资者到被告公司要求她还钱。被告在2016年3月21日至4月8日间，开了29张空头支票给投资者，导致骗局最后被揭发。

完整报道，请翻阅2023年3月25日的《新明日报》。