裕廊西中路 组屋现“鸽粪墙”

鸽子墙沿“当家”，居民申诉，鸟粪从顶楼“直落”到底层，犹如一堵粪墙，卫生情况堪忧。

住在裕廊西中1路第687座组屋的居民向《新明日报》申诉，过去近半年来，常有一群鸽子栖息在顶楼的墙沿上，对环境卫生造成影响。

不愿透露姓名的男居民指出，他住在上述组屋约10年，鸽子的情况从去年10月左右出现，当时一直下雨，刚好顶楼的墙沿上方就有遮盖，鸽子都在那里避雨。“久而久而之，墙沿变成了它们的家，每天傍晚时分就会飞来。期间，我看过它们在那里筑巢、孵蛋。”

他说，自从鸽子聚集后，从顶楼到二楼的墙面都是鸟粪，非常不卫生。

《新明日报》记者星期五（3月24日）晚上走访时，有约八只鸽子聚在墙沿，除了墙面犹如一堵粪墙外，就连底层的地上都是鸟粪。

居民陈女士（65岁）指出，由于鸽子的问题，他们都不敢晒衣服在外面。

“以前没这个问题时，我们还会把衣服晒在外面，现在都担心鸟粪弄脏衣服。”

另一名居民贾丝明（24岁）也说，只要下雨，墙上的鸟粪都会散发恶臭味。“我们厨房外的窗沿也会有鸟粪，我也曾在冷气压缩机的窗沿看过有鸽子筑巢，卫生情况令人担心。”

贾丝明称家人因为鸽子卫生问题向市镇会投诉多次，但墙面未曾清洗过。

完整报道，请翻阅2023年3月25日的《新明日报》。