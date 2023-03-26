黄循财：工作更替是蓬勃经济一部分 政府要助国人提升技能更易过渡新岗位

副总理兼财政部长黄循财在就业韧性公民咨询小组最后一场讨论会致辞时说，随着科技和人工智能不断进步，未来几年工作更替速度将加快，我国的做法不是保护工作，而是保护员工，协助他们提升技能以更轻易地过渡到新工作岗位。

一味地保护现有的工作，只会拖慢创新的步伐，阻碍企业创造新的且更好的工作。因此我国要做的是保护员工，协助每一名新加坡人重新受训和提升技能，让他们能更轻易地过渡至新的工作岗位。

副总理兼财政部长黄循财说，在一个充满活力和健全的经济体系中，总是会有源源不绝的创新思维和新的做事方式。

“这意味着在这样的经济中，工作会不断更替。有些工作会因为创新和科技的进步被淘汰，不过新的工作会随之而生，而这些新工作往往更具效率，薪水也更高。”

例如，过去，维修人员为了检查一栋大楼，须攀爬建筑外墙；如今，一名训练有素的无人机操作员，能以更快速和更安全的方式完成同样的任务。

黄循财星期六（3月25日）为就业韧性公民咨询小组的最后一场讨论会致辞时，谈到政府为人民提供就业保障背后的理念。

四场讨论建议提呈政府

黄循财认为，创新思维和工作更替，是一个具毁灭性的创造过程，不过在一个健全且蓬勃发展的经济中，这是不可或缺的一部分。可以肯定的是，随着科技和人工智能不断进步，未来几年工作更替的速度将加快。

正因为如此，他说，我国的做法不是保护工作，而是保护员工。他明白这说起来容易，但是对于生计受威胁的人来说，会感到非常不安。这也是这个公民咨询小组所要探讨的——职业健康和就业韧性。

配合新加坡携手前进运动，约60名本地公民和永久居民过去两个月参加了四场讨论会，并在星期六的最后一场讨论会上，把建议提呈给政府。公民咨询小组由新加坡政策研究所组织，义安公司资助。

参与者分八组，针对个人事业管理、培训和发展，以及失业援助三方面进行讨论。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生也到场听取参与者的意见。

一些建议包括，制定新的劳资政认证标准，肯定那些愿意为员工提供培训机会的雇主；为曾从事专业工作的全职父母提供一站式的平台，助他们找到符合能力，并且能兼顾家庭的工作；给予失业者现金补贴。

建议提供失业补贴的小组认为，政府可给予被裁、被解雇或辞职的公民和永久居民最多一年的援助，首半年每天60元，之后的半年每天40元。为避免有人滥用制度，他们须符合一些条件，如在失业前持续缴付公积金和证明自己正积极寻找新工作。

黄循财说，失业援助是政府正在仔细研究的课题。他认为小组提议的金额“非常慷慨”，问题是该如何资助这项计划。

陈诗龙认为，自愿离职的人也能获得补贴，涵盖范围有点太广。

失业补贴小组成员陈子威（39岁，自雇者）原本与妻子在同一家科技公司任职，两人在2020年同时被裁，因此对就业保障课题很有感触。

他接受《联合早报》访问时说，当时夫妻俩都没了收入，家里还有些债务须偿还，所以经济上比较困难。“有失业补贴的话，能让我比较安心地去找适合自己兴趣和强项的工作，而不是有什么做什么。这也让我不用每天提心吊胆，不知道有没有钱缴水电费、交通费、电话费。”

另一名参与者蔡光龙（35岁）是一家清洁用品和器材公司的负责人，聘有50名员工。

他说，希望通过参加公民咨询小组听取不同人的意见，包括在就业保障这个课题上是否有共同的痛点，也借这个机会以正面的方式向当局提出建议。