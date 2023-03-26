每摊须卖至少一道不超过4元餐食 榜鹅首个小贩中心正式开幕

消费者使用Timbre手机应用付款时，可享有10％的折扣，但这笔折扣由摊主承担。

榜鹅首个小贩中心——榜鹅综合社区中心One Punggol小贩中心，星期六正式开幕。每个摊位都必须提供至少一道不超过4元的餐点，若消费者使用Timbre手机应用付款，还可享有10％折扣。

榜鹅综合社区中心小贩中心由Timbre集团经营，共有34个摊位和700个座位。小贩中心在去年10月底试运营，目前所有的摊位都已经开始营业。

《联合早报》记者星期六（3月25日）早上走访小贩中心，发现所有摊位都提供至少一道4元或以下的实惠餐食。这包括主食如海南鸡饭、酿豆腐摊售卖的猪肠粉套餐等，以及各种配菜如韩式炸鸡翅。

消费者使用Timbre手机应用付款时，可享有10％的折扣，但这笔折扣须由摊主承担。75花生汤圆第三代负责人沈伟翔（33岁）说，使用手机应用付款的顾客不少，尤其是年轻人。

“我觉得虽然要自己承担折扣，但也算是薄利多销，一些顾客也会因为有折扣而上门光顾。”

这家老字号在美芝路、牛车水和勿洛的小贩中心也设有摊位，所有档口的食品售价相似。沈伟翔透露，榜鹅小贩中心的租金与各类相关开销比其他地方的摊位高约两成。

他认为，这主要是因其他摊位都是在旧小贩中心，管理方式不同。例如，榜鹅小贩中心的碗碟由中央清洗，摊主得按照所定的餐具数量付费，而他们在其他小贩中心可自行清理。

住在小贩中心附近的居民胡首翰（43岁，工程师）说，小贩中心的食物大众化，价格也挺合理，比周围食肆便宜。“可是我觉得若要和一些地区如勿洛、大巴窑的旧小贩中心相比，还是稍微贵了一点。”

据记者观察，小贩中心周六中午时分座无虚席，不少摊位也出现排队人龙。不过，“林伯”罗惹摊摊主梁国维（40岁）坦言，人潮通常只在周末出现，平日较为冷清。

他说，小贩中心去年刚开始试运营时生意非常好，但可能尝鲜热潮消退了，目前的人流量减少近一半，营业额也下降了三四成。“周末时人挺多的，尤其是图书馆最近刚开放，带动顾客。不过，平日就真的顾客不多，主要是附近居民和一些上班族。”

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤同其他白沙—榜鹅集选区议员周六早上为小贩中心主持开幕。

小贩中心每三个月举办一次周末市集与工作坊

榜鹅小贩中心也采纳科技如自动化归还托盘系统，以及可冲泡咖啡与茶的自动机器臂。Timbre集团联合创办人兼总裁龙田弘受访时说，这有助集团应对人手短缺的挑战。

龙田弘：“这些创新科技有助我们在维持高生产率和效率的同时，优化运作。通过这些技术，我们也提升了消费者的用餐体验。”

小贩中心每三个月也会举办一次周末市集与工作坊，让顾客在用餐之余也能购买本地农产品和手工艺品等。

龙田弘说，这是为了将小贩中心打造成一个包容的社区中心，让民众能通过参与各式各样的活动联络感情。