华文大比拼初赛恢复实体举行 1500学生绞尽脑汁拼出线

“全国华文大比拼”从线上举行恢复为实体赛事，学生在结束笔试后纷纷表示题目挑战性与难度增加，并且对自己手写的答案缺乏信心。

新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学联办的第十届全国华文大比拼于星期六（3月25日）在南中举行初赛笔试，吸引了近1500名学生参加。比赛在过去三年因疫情转为线上举行，今年首次恢复为实体赛事，每所学校最多只能派出10名学生参加初赛。

来自弥陀学校五年级的刘依诺（11岁）说，今年小学组的题目形式和以往差不多，包括电影爱丽丝梦游仙境的对话翻译、来自西游记的文学题，以及有关冠病疫情的时事考题等。“我觉得新加坡生活用语如福建话的翻译比较难，但是最担心的是看图猜成语的部分，即使能猜到也不一定写得对，去年因为是线上比赛还能用电脑打字过关。”

来自德明政府中学的中学组学生戴逸轩（15岁）直言今年的笔试考题比去年难了许多，例如去年只是问新加坡地铁站的名称，但是今年还有很多翻译题，以及一些网络用词如“芭比Q了”的意思。“题目范围除了中国文学和新加坡文化以外，连莎士比亚的小说别名也包含在内。”

去年的小学组总冠军刘俊祺（13岁）则从南侨小学升上了华侨中学，他说中学组的笔试范围更多在于中国文学常识，不过学校有为他们准备一些关于文化和文学的参考资料。“通常挑战都在于决赛，必须在限时内回答问题，很可能因为紧张影响发挥。”

华侨中学的华文教师林淑萍说，学校从第一届全国华文大比拼就参赛至今，每年都迎来近100名学生踊跃报名。“由于今年比赛仅限10个名额，所以我们只能先在校内准备小型笔试来筛选出参赛的学生。”

她认为，全国华文大比拼吸引人的地方在于题目须要学生对新加坡生活和文化有一定的了解，包括本地方言以及一些生活层面的问题。“现在的学生不少是新移民，所以他们还可以通过比赛的准备过程来开拓视野，加深对新加坡的认识。”

初赛成绩将于4月1日揭晓，平均分最高的四所小学和六所中学，将派出其中得分最高的四名学生组队进入下一轮比赛，中学半决赛和中小学决赛则于4月29日（星期六）在Bugis+商场举行。

全国华文大比拼由中国工商银行新加坡分行联合呈献，比赛获得推广华文学习委员会和凯德集团Bugis+商场支持。