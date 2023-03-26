游乐场地上有洞 男童绊倒摔断手

六岁半男童到游乐场玩，岂料被地上的洞绊倒，左手臂骨断错位，送院治疗后，植入三个钢钉，但医生指手骨会永久歪斜。

这起事件发生在本周三（3月22日）晚上7时许，居住在盛港河谷通道第123B座组屋的杨女士（34岁，银行出纳员）绘述，当天女佣下楼遛狗时，顺便也带着六岁半的儿子到游乐场玩。

女佣当时顾着狗，没留意儿子的情况，直到听闻哭声，才发现儿子跌在地上，于是慢慢搀扶他上楼。

她透露，当时儿子哭着说手断了，随之看见儿子左臂的骨头错位，立即乘坐德士，送儿子去医院检查。

“我们以为是脱臼，到了医院照X光，医生说情况严重，要转到竹脚妇幼医院治疗。”

植入三钢钉 骨永久歪斜

医生问男童如何跌断手时，他说被地上的洞绊倒，他们事后发现游乐场的斑马摇椅被拆除后，没有填补空洞，才会导致男童被绊倒，用手着地，摔断了手。

据杨女士提供的X光照片，儿子的骨头断裂后，部分骨头往后移，医生说如果伤及神经，或许左手会瘫痪。

由于男童年龄还小，手术也有伤到神经的风险，隔日医生只能进行小手术，在男童手臂上固定三个钢钉，让骨头慢慢复位。

杨女士说：“但医生也说，儿子的骨头日后会永久性长歪，具体对他的生活会造成什么影响还不能确定。”

完整报道，请翻阅2023年3月26日的《新明日报》。