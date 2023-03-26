住家起火称损失30万元 屋主苦等保险赔偿

疑电风扇短路起火，夫妇到了机场突然接获通知私宅住家起火，导致衣帽间和厨房烧毁，损失逾30万元的物品。

位于杨厝港一带伦多埔（Lentor Green）的一间半独立式洋房去年9月17日早晨9时失火，大火涉及一楼的衣帽间。

屋主曾钰岚（73岁）和丈夫事发时在樟宜机场，他们正准备乘搭飞机到槟城，怎料接到儿子电话通知家里失火。

她受访忆述，起火地点在一楼后方的客房，平日无人使用，所以就改造成个人衣帽间，专门放置经常使用的物品如衣服、手表和包包。

衣帽间共有六个衣橱，装有300件衣服、五六十对耳环、20多只手表以及装有500元现金的钱包。

大火相信源自于衣帽间的站立式风扇，事发早晨，曾钰岚在换衣服时，启动电风扇，但发现风扇纹丝不动，于是按了另一个按钮，以为已经关掉风扇。

她透露，大火蔓延至隔壁的储藏室以及厨房，烧毁了两个冰箱和无数柜子，玻璃窗户也因温度爆裂，前后加起来的损失逾30万，这还不包括后续的装修和清理费用等。

“幸好我的贵重物品都放在二楼的保险箱，被烧毁的衣物也相对便宜。”

夫妻从槟城返回家后，联系保险人员来查看和评估，着手开始装修和清理事宜，并在农历新年后搬回私宅。

苦等七个月 未获保险赔偿

屋主掏出12万支付部分费用，目前等保险赔偿，但过了七个月还是悄无声息。

失火后，家里不宜居住，他们一家三口搬到外面暂住了四个月，当时碰巧遇到F1赛事，酒店都满客，最终需要以更高的价格租下服务式公寓，共花费2万7000余元。

由于他们去年刚更新了火险，因此住宿、装修、清理以及被烧毁的物品都能向保险公司索赔，无奈装修工程已经结束，他们仍无法联系上保险公司进行赔偿事宜。

“我们已经等了七个月，一切账单也整理好发给对方，还先支付了50%的装修费，全部加起来已经给了12万余元，我们担心无法拿到赔偿，暂时没有支付剩余的50%，期间等待保险公司联系我们。”

记者已向保险公司查询。

完整报道，请翻阅2023年3月26日的《新明日报》。