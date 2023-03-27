政府派发更多现金补助 你我都有份！

2023年的财政预算案派发更多现金补助来减轻新加坡人的经济压力，你可以获得哪些补助呢？
为了帮助新加坡人应对通货膨胀和消费税上涨所造成的额外经济压力，政府在今年的财政预算案声明中宣布，加强定心与援助配套和永久性新消费税补助券计划，为国人提供更多现金补助。
副总理兼财政部长黄循财说，这些额外补助，将全数抵消较低收入家庭因通货膨胀和消费税上涨所面对的额外开销，并大幅抵消中等收入家庭的额外开销。
强化定心与援助配套:
如果你是年满21岁的新加坡人，可估收入不超过10万元，并且拥有不超过一套房地产，你可在2022年底至2026年底，获得总计高达1350元的补贴。可估收入不超过3万4000元的新加坡人，则可获得最多2250元的补贴。
强化永久性消费税补助券计划（Permanent GST Voucher Scheme）:
如果你是年满21岁的新加坡人，可估收入不超过3万4000元，且拥有不超过一套房地产，而住房年值不超过2万1000元，你可领取的消费税补助券—现金补助（GSTV-Cash）将从2022年的250元，增至2023年的350元。2024年还会增至450元。房地产年值不超过1万3000元者，可获得的现金补助，则从2022年的500元增至2023年的700元，2024年增至850元。
政府将从今年8月发放2023年的补助券。
一次性的生活费特别补助（Cost-of-Living Special Payment）:
年满21岁的新加坡人，若可估收入不超过10万元，并且拥有不超过一套房地产，可在今年6月获得200元至400元不等的现金补助。
55岁及以上的新加坡人，若可估收入不超过3万4000元，且拥有不超过一套房地产，而住房年值不超过3万4000元，也可在6月获得200元至300元不等的生活费乐龄花红。
社理会邻里购物券（CDC Voucher）：
除了今年1月派发的300元社理会邻里购物券，每户家庭在2024年1月也可获得300元的社理会邻里购物券。
水电费回扣（U-Save）：
符合条件的家庭在今年将获得多一倍的水电费回扣，连同1月所发放的回扣，总共多达760元。
【本文由gov.sg呈献】