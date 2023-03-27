政府派发更多现金补助 你我都有份！

2023年的财政预算案派发更多现金补助来减轻新加坡人的经济压力，你可以获得哪些补助呢？

为了帮助新加坡人应对通货膨胀和消费税上涨所造成的额外经济压力，政府在今年的财政预算案声明中宣布，加强定心与援助配套和永久性新消费税补助券计划，为国人提供更多现金补助。

副总理兼财政部长黄循财说，这些额外补助，将全数抵消较低收入家庭因通货膨胀和消费税上涨所面对的额外开销，并大幅抵消中等收入家庭的额外开销。

强化定心与援助配套:

如果你是年满21岁的新加坡人，可估收入不超过10万元，并且拥有不超过一套房地产，你可在2022年底至2026年底，获得总计高达1350元的补贴。可估收入不超过3万4000元的新加坡人，则可获得最多2250元的补贴。