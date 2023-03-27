李总理：精心规划管理每一区 确保所有市镇都有良好居住环境

李显龙总理为义顺的综合发展项目忠邦城主持动土仪式时说，政府会确保所有组屋市镇能满足居民的现代生活需求，包括重新发展较旧的地区，提供新房屋以及较新的设施。“我们要每一个组屋市镇，不论新旧，都是高质量的。”

基于各种原因，一些组屋区会更受欢迎，不过政府承诺精心规划和管理好每一个市镇，让新加坡人不论住在哪一区，都能享有良好和完善的设施。

李显龙总理星期天（3月26日）为义顺的综合发展项目忠邦城（Chong Pang City）主持动土仪式。他用华语致辞时说，一些组屋区会较受欢迎是“人之常情”。不过，政府致力于为所有组屋市镇打造良好的居住环境，尽可能确保每个地区都有学校、诊所、小贩中心，以及体育等完善的设施和四通八达的交通网络。

他说：“这是人民行动党政府对新加坡人民的承诺。你的组屋会是你和家人的安乐窝，也会是你退休储备金的重要来源，让你能够安享晚年。”

李总理也说，我国的公共房屋制度是有效的，新加坡人也理解这一点。“有了你们的支持，我们就能继续确保制度的良好运作，在未来的许多年里兑现对新加坡人的承诺。”

政府会确保所有组屋市镇能满足居民的现代生活需求，包括重新发展较旧的地区，提供新房屋以及较新的设施。李总理强调：“我们要每一个组屋市镇，不论新旧，都是高质量的。”

这是大多数城市无法办到的。他说，大多城市的一些地区或许发展得不错，但总有一些社区缺乏基础设施，交通也不便利。

李总理忆述，上世纪80年代，他刚当上宏茂桥集选区议员时，须说服一些年轻家庭接受获分配到的义顺组屋。当时，义顺新镇刚开始发展，而人们更希望住在碧山和宏茂桥等已经具备完善设施而且更靠近市区的市镇。

“如今，义顺已成为富有活力以及亲家庭的地方，提供完善的设施和活动，居民也很高兴能住在这里。不少人也向义顺的议员提出要求，希望能在这一带购买新组屋。”

义顺不久后会推出新的组屋项目。忠邦城在2027年竣工后，也会为这一带注入活力，居民们可以享用许多新设施和服务，在这个地方聚集，联络感情。“届时，忠邦、义顺甚至是北区的居民都能受益。”

新加坡土地管理局于2020年宣布打造综合发展项目忠邦城。律政部兼内政部长、也是负责忠邦分区事务的义顺集选区议员尚穆根指出，当局与人民协会等机构和承包商收集居民的意见，了解他们希望享有哪些新设施。

借助感应器及人工智能等 实时监控忠邦城运作

这个占地0.9公顷、七层楼高的项目，集民众俱乐部、巴刹、熟食中心、游泳池、健身房、社区花园和商店于一体，也会提供300多个停车位和脚踏车停放处。另外，还有一个有盖走道，将忠邦城的社区广场与义顺5道衔接起来。

建筑楼会采用更节能的设备，土管局会为忠邦城打造一个数码孪生，用于更有效管理和维护设施。当局也会借助感应器和人工智能等科技来实时监控建筑楼的运作，更好地展开预防性维护和管理工作，长远下来也能节省人力。

配合发展工程，第102座商业楼和忠邦民众联络所须拆迁。忠邦城商贩联谊会秘书陈文清受访时说，周围商贩的生意因此少了两三成。他说：“希望新设施启用后能吸引更多居民，尤其是年轻人来消费，带动这里200多个商贩的生意。”

出生后一直住在义顺的大学生苏慧仪（22岁）期待忠邦城的新体育设施。“年轻人比较注重运动和健康，我以后只要从住家步行三分钟，就能到这里使用室内跑道和游泳池等设施。”