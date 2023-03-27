大耳窿Telegram“招兵买马”聘人泼漆锁门 受访律师：触犯放贷人法令

敲门、锁门和泼漆，急需人手，待遇优厚。在聊天应用Telegram上，有人公然发送招聘广告，招募跑腿骚扰欠债人。当局已察觉，正在密切留意。

《联合早报》接到读者通报，在Telegram的一个本地群组中，看到有人发送信息，要寻找本地的“泼漆跑者”，以及协助敲门和锁门的跑腿。根据读者提供的截图，泼漆的报酬是每个单位350元至400元、敲门是50元或100元，锁门则是150元。

对方速回还问能否马上“开工”

这名不愿具名的读者透露，为试真假，他联系对方；没想到，对方迅速回复，称急需跑腿到女皇镇或联邦道展开骚扰行动，并不断问他是否能立即“开工”。

据了解，在另一个群组中，也有人发信息找“跑腿”，称一天就能赚取超过1500元，例如，向一个单位泼漆可得400元，放火烧车可得1350元。对方还在信息中称，完成工作的五分钟内就会付款；如果不要再继续做，额外奖励酬劳立即结算。

读者认为这些人非常嚣张，希望当局介入调查。

对于本地非法放贷活动，警察部队近年严厉打击。根据本报统计，单在2022年，警方至少发出12个打击非法放贷行动的文告。刑事侦查局和七大警署的警员几乎每个月都展开为期一周的打击非法放贷行动。

非法借贷相关骚扰案件 去年减少至2800多起

警方发言人回复本报询问时透露，与非法借贷相关的骚扰案件有所下降，2018年有超过4600起，2022年减至2800多起。当中，2018年有270起案件有涉案人被逮捕，去年则减至200起以下；据了解，一些案件可能涉及几个涉案人，而一些涉案人则涉及多起案件。

据了解，一些骚扰可能在线上进行，比如对欠债人发送骚扰信息。

受访律师指出，上述Telegram信息可构成教唆或指示他人进行骚扰的罪行，因而触犯放贷人法令。

廖玲铃律师事务所董事经理廖玲玲律师和何劲乐律师说，上述Telegram信息可合理解读为发信息者指示另一人进行骚扰，因为文里面使用了“泼漆跑者”等字眼。

赢必胜律师事务所的黄国彦律师受访时说，根据放贷人法令，替大耳窿进行骚扰，可被判最长五年监禁，罚款5000元至5万元，以及鞭刑三下至六下。“而协助进行非法放贷活动，可被判最长四年监禁，罚款3万元至30万元。”

警方发言人说，当局会加强取缔非法放贷活动，依法严惩违例者。当局也提醒公众，远离非法放贷者，不要协助或与他们为伍。公众一旦怀疑或知道有人涉及非法放贷活动，可拨999或拨打“X-Ah Long”热线1800-924-5664通知警方。