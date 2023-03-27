碧山一带试用 居民反映系统未完善 厨余回收柜与智能回收箱反应欠理想

碧山与新民一带组屋共装置10组厨余回收柜与智能回收箱，方便居民回收废弃物，每月平均回收量约750公斤。但由于系统尚未完善，仅约一半投入运作，不少公众也因程序繁琐而打退堂鼓。

垃圾回收业者八百控股（800 Super）去年4月展开一项试点计划，在碧山与新民一带的11座组屋装置10个厨余回收柜与10个智能回收箱，分别用于回收食物垃圾和旧衣服、纸张、塑料、铝、铁罐及玻璃。

公众使用这些柜子与箱子前，须先下载并登入由八百控股研发的应用。之后，他们通过扫描QR码，选择回收物品的类别，来打开相应的柜子与箱子。每个厨余回收柜也放置了一个可重用密封塑料容器。

用户参与回收计划后可累积分数，用来兑换超市购物礼券。

国家环境局回复《联合早报》询问时说，回收的厨余将作为黑水虻幼虫的饲料，这些幼虫会被冷冻并作为观赏鱼的饲料，粪便可用于绿化环境；智能回收箱回收的材料则会送往八百控股的回收设施加工。

目前，厨余回收柜和智能回收箱每月分别回收约150公斤的食物垃圾和600公斤的可回收物资。它们的污染率约为5%，远低于公共蓝色回收箱的40％污染率。

碧山居民周丽君（57岁，行政助理）去年4月得知试点计划后，就养成了回收习惯。她将吃剩的食物、腐烂的水果和水果皮收集起来，每周三四次带到柜子进行回收。

不谙英文系统频故障 一些居民试用后放弃

有一些不谙英文或不善于使用科技的居民向本报表示不懂得使用系统，也有居民因系统频频发生故障而放弃使用。

黄韦铭（29岁，公务员）去年5月首次使用智能回收箱，但之后使用三次，应用都发生故障，于是改用蓝色回收箱。“我一般晚上9时过后才有时间把废弃物带下楼回收，遇到系统故障也无法询问管理公司。”

环境局指出，八百控股仍在调整系统软件，因此目前10组厨余回收柜与智能回收箱中，只有约一半运作，试点计划预计在未来数月内才会全面展开。

据了解，现阶段用户无法利用应用兑换积分，须拨打热线或发电邮才能换取礼券。杜美美（52岁，学前教师）去年4月开始回收旧衣物与玻璃瓶等物资，目前累计了2700多分。她曾电邮八百控股询问如何兑换购物券，但未得到答复。

她指出，人们可能会因兑换积分程序繁琐而不愿参与计划。

环境局说，八百控股计划在今年7月展开调查，征求居民的反馈与意见。若试点计划成功，公司日后或在宏茂桥—大巴窑区装置厨余回收柜与智能回收箱。