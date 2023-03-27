少糖汽水比鲜奶营养等级高 专家为公众解惑

牛奶未必就健康！有公众发现无糖鲜奶的营养等级竟然比少糖汽水还低，感到困惑。受访营养师指出，无糖牛奶若含有大量饱和脂肪，也会导致营养等级不理想。

为鼓励国人饮食健康，我国从去年12月30日起推行营养等级标签（Nutri-Grade），所有本地销售的包装饮料和自动饮料机出售的饮料都必须贴上A、B、C或D等级的营养等级标签。

措施施行三个月以来，公众刘小姐（25岁）就发现市面上纯鲜奶的营养等级却比巧克力味鲜奶、果汁和汽水的营养等级更低，她曾为此当场询问店员，但对方也无法为她解答。

另一名公众蒋太太（47岁，家庭主妇）指出，有些鲜奶被标上C或D等级，汽水却没有印等级标签，如果牛奶的等级比汽水低，那是否意味着喝牛奶比喝汽水更不健康？

“我感到纳闷，搞不清楚到底哪个饮料更健康，所以现在不看标签，只选择常买的品牌。”

公众陈国恩（56岁）说，他平日会参考营养标签，选择等级B或以上的健康饮料。

“但我不会对不同的饮料种类进行比较，例如牛奶和汽水，毕竟还是有区别的。”

公众发现市面上纯鲜奶的营养等级比果汁汽水还低。（王佳慧摄）

记者昨天（本月26日）走访本地超市发现，同一品牌但不同口味的鲜奶有不同的等级。例如，日本明治0％糖分鲜奶属于等级D，同品牌的含5％糖分的巧克力低脂鲜奶则属于等级B。

多款贴有“较健康的选择”标签的汽水例如可口可乐、雪碧等，意味着饮料的糖含量少于5克糖分和1.2克饱和脂肪。其中，每100毫升的低糖可乐仅含4.6克糖分和0饱和脂肪。

需看糖分与饱和脂肪

新加坡心脏基金高级营养师林杰受询时指出，营养等级标签是针对糖分和饱和脂肪所给出的综合指标考量，若同时拥有较低糖分和较低饱和脂肪，该牛奶的营养标签会更高，即A或B。反之，高糖分和高饱和脂肪的牛奶则营养等级更低，即C或D。

换言之，上述例子当中的明治无糖牛奶，虽然是0％糖分，但其每100毫升含有3克饱和脂肪，营养等级属于D。反观含5％糖分的巧克力低脂鲜奶，由于其每100毫升仅含0.9克饱和脂肪，营养等级则属于B，比无糖牛奶更健康。

完整报道，请翻阅2023年3月27日的《新明日报》。