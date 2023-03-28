政府亲家庭新措施 助年轻夫妇育儿购屋

2023年财政预算案推出一系列亲家庭措施，新手父母和年轻夫妇将获得哪些援助？

今年的财政预算案从购屋与育儿两方面着手，协助年轻国人完成成家的梦想。为减轻年轻夫妇在养育孩子方面的压力，政府调整现有的育儿补贴与政策，减轻他们在育儿方面的经济负担，帮助他们兼顾工作与家庭。

育婴补贴：

2022年10月1日至2023年2月13日出生的新加坡籍婴儿，父母可获3000元育婴补贴。

婴儿花红现金奖励及儿童培育户头填补：

2月14日起出生的新加坡籍婴儿，父母将获得额外3000元婴儿花红现金奖励。开设儿童培育户头（Child Development Account）可获得的起步津贴增加到5000元，政府一元对一元的配对填补顶限也调高1000元。

有薪陪产假：

明年1月1日起，迎接新生儿的父亲可享有的有薪陪产假，将从两周增至四周。

无薪育婴假：

明年1月1日起，孩子未满两岁的父母，各自无薪育婴假从六天增至12天。

在职母亲的子女估税回扣（Working Mother’s Child Relief）：

从2025估税年起，不再根据母亲收入计算，而是改成8000元至1万2000元不等的固定金额。