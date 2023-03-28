本地农产品采购量达标 11业者获农场直达餐桌认证

根据食品局新推出的“农场直达餐桌认可计划”，只要业者在鸡蛋、叶菜、豆芽或鱼类任何一个食物类别的采购中，本地农产品的采购量价值达总采购价值的15%，就可获初级认可标志。

共有11家酒店、餐馆及食品供应商采购至少15%的本地农产品，获新加坡食品局新推出的农场直达餐桌认可标志。

根据食品局新推出的“农场直达餐桌认可计划”（Farm-to-Table Recognition Programme），只要业者在鸡蛋、叶菜、豆芽或鱼类任何一个食物类别的采购中，本地农产品的采购量价值达总采购价值的15%，就可获认可标志。

认可标志共分成三个等级，若业者在一个食物类别中采购至少15%的本地农产品，可获初级认可，在两个食物类别达标可获中等认可，在三个或以上的食物类别达标则可获最高级别的认可标志。

首批获得认可标志的业者中，四家获最高认可、一家获中等认可，其余六家获初级认可。

永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期一（3月27日）出席“农场直达餐桌认可计划”推介活动致辞时说，本地农产品除了有助我国应对供应链受阻的冲击以外，也更加新鲜，运输过程中产生的碳足迹也较少。

除了协助农场提高供应量，政府也透过各项措施如“农场直达餐桌认可计划”，协助消费者更容易辨别和支持本地农产品。采购更多本地农产品的企业获较高的认可级别，则树立具有环保意识的品牌形象。

“这项计划也是个很好的例子，展现了我们在可持续尽责管理方面的社会契约。社会不同群体，包括企业、社区、个人和政府一起承担共同责任，推动粮食韧性方面的共同利益。”

这项计划由食品局和新加坡专业配餐协会、新加坡餐饮业协会和新加坡酒店协会携手制定，旨在提高酒店、餐馆、食品供应商，以及消费者对本地农产品的需求。

获认可标志的企业包括圣淘沙名胜世界、FOC Sentosa餐馆、新加坡圣淘沙索菲特水疗度假酒店、Open Farm Community餐馆、食品供应商Foodtalks等。

业者：采购本地农产品 有助降低供应链中断风险

圣淘沙名胜世界在鸡蛋、叶菜、豆芽这三个食物类别中的本地农产品采购量超过总采购价值的15%，获最高的认可标志。

圣淘沙名胜世界永续发展部高级副总裁罗淑琴受访时说，公司每年采购超过45公吨的本地农产品，其中多达95%的鸡蛋在本地生产。采购本地农产品有助于酒店应对供应链中断的危机。

“食品供应链非常容易受到地缘政治发展、气候变化以及价格波动等国际形势的影响。这凸显了采购本地农产品是重要的，较能抵御这些风险。”

为进一步支持本地农场并加强新加坡的食品供应链，圣淘沙名胜世界最近也推出新计划，在未来三年为超过2000户有需要的家庭提供本地农产品。

集菜园与餐馆为一体的Open Farm Community是唯一获中等认可的企业。主厨奥利弗（Oliver Truesdale-Jutras）受访时说，餐馆所使用的食材中有约40%是本地农产品，其中9%至15%出自自家农场。

他认为，大量从国外进口食材虽然较为便宜，但这会削弱餐馆应对供应受阻的能力。“要真正达到可持续发展，必须由本地的小型农场，来提供多样化的产品。”

餐馆总经理尼诺（Nino Juanta）说，为进一步降低碳足迹，他们也从约两年前开始将厨余制成堆肥，在自家农场使用。餐馆每月可回收160公斤左右的废弃蔬菜和果皮，减少浪费。