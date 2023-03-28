为做义工宁减薪10%

杨特业当义工时与年长者建立了感情，他在找到新工作后，公司允许他减薪大约10%，以便每周二做完义工后才去上班。

杨特业去年离职后当了一段时间义工，后来找到新工作他决定减薪10%，每周继续抽出时间当义工，带给年长者欢乐。

杨特业（33岁，软件开发员）去年5月左右成为社会企业Social Gifting的义工，负责到裕廊一带的狮子乐龄之友协会活动中心教年长者做简单的手工，如包装礼品、绘画等。

他每个星期二早上到活动中心，花一小时左右陪伴约30名年长者做手工。杨特业说，其中不少年长者是住在租赁组屋的独居老人，不太容易敞开心怀和其他人交谈。当看到他们逐渐变得更开朗，自己也特别有满足感。

“我记得有一名坐着轮椅的老妇，她刚开始不太和其他人互动，也不怎么参与活动，现在她会和其他年长者聊天，也愿意和义工们交流。”

即使老人们记不住杨特业的名字，但他们每次见面时都会很亲切地和他聊天，相处起来就像是朋友一般。

因为与年长者建立了感情，杨特业在找到新工作后仍希望能继续当义工，便和公司商量是否可以每周二只上约半天班。“公司蛮开通的，愿意让我每个星期二做完义工后才去上班。虽然得减薪大约10%，但要停止当义工的话，我觉得还是挺舍不得的。”

只要情况允许，杨特业希望能一直当义工，让这些年长者的生活更加多姿多彩。

“我觉得当义工不必非要到第三世界国家去帮助那里的弱势群体，我们可以从自己的周围做起，这些小小的举动其实能够影响和改变他人的生活。”