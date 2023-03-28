疑群聚吸毒 爆冲突酿血案 五名男女落网

疑在酒店内群聚吸毒，一群男女爆发冲突酿血案，五名男女落网。

这起血案发生在星期一（3月27日）上午11时许，地点是惹兰苏丹一带惹兰古坡（Jalan Kubor）8号的一间酒店。

据了解，一群男女相信在酒店房间内吸毒，不知何故爆发口角，有人持利器伤人，造成两人受伤流血。

记者接获消息赶到现场时，至少七辆警车到场，其中包括法证科人员、警犬，以及一辆救护车。

附近一名不愿具名的居民说，他外出购买午餐时，发现两名马来男子坐在后巷，其中一人穿着短裤，右脚受伤，血流不止。“另一名穿着长裤的男子后来搀扶伤者到走廊时，一名金发女就从酒店冲出来，神色慌张，与对方讲了几句话后又跑回酒店。”

他指出，原以为男子只是跌倒受伤，后来发现警方大阵仗调查，才惊觉事有蹊跷。

他透露，两名男子事后沿着酒店，穿过对面马路离开。

“至于金发女，警方到场后不久，就将她上铐逮捕，过后被送上救护车离开。”

警方证实接获通报，一名16岁男子以及两名19岁和23岁女子涉嫌使用危险武器蓄意伤人以及毒品相关罪名被逮捕。该名19岁女子因受伤，在清醒的状态下送院。另两名18岁和22岁男子则被指使用危险武器蓄意伤人遭逮捕，警方已针对案件展开调查。

完整报道，请翻阅2023年3月28日的《新明日报》。