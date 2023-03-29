黄循财：公共服务须政治敏感但不能政治化

副总理兼财政部长黄循财说：“我国的治理体系之所以能运作良好，除了有高素质的公共服务，也因为政治领导层和公共服务之间有紧密的工作关系。这份关系以彼此间的深厚信任和相互尊重为基础。”

公共服务虽然不直接参与政治决策，但必须明白民选政府的考量和议程。公共服务官员因此须对政治保持敏感，才能有效地完成工作，但绝不能政治化。

副总理兼财政部长黄循财说：“我国的治理体系之所以能运作良好，除了有高素质的公共服务之外，也因为政治领导层和公共服务之间有紧密的工作关系。这份关系以彼此间的深厚信任和相互尊重为基础。”

他认为，大家都有共同的理念，清楚这不只是一份工作，而是为了满足一个更崇高的使命：共同建立一个更美好的新加坡。

黄循财星期二（3月28日）在行政服务常年晚宴及擢升仪式上致辞时，向在场约300名公务员，阐述政治领袖和公共服务之间的伙伴关系。

黄循财说，政治领袖必须处理政治事务，以赢得人民的信任，寻求他们支持政府的政策和获得他们的委托继续执政。因此每当政府要做出艰难的抉择时，就须考虑要做到什么程度，如何向人民解释政府的立场，并说服大家为何必须做出这困难的决定。增加消费税就是一例。

他说，公共服务须了解政府的优先顺序、考量和议程，也要明白所处的社会日益多元化，环境越来越复杂，竞争也越来越激烈。公共服务因此应该与政治领袖密切合作，联系利益相关者，共同参与国家建设。

这意味着公共服务人员须保持政治敏感，以有效地完成工作，但是绝对不能变得政治化。他们必须保持公正，保持专业且客观的态度，不要擅自揣测怎么做才对部长的政治生涯有利，而应提供最专业的判断。

黄循财：维持高素质公共服务 须稳步推进领导层更新

放眼全球局势，俄乌战争结束遥遥无期，中美两个大国之间的竞争越演越烈；在亚洲也有一些燃点，例如持续紧张的台海局势，任何事故或误判都可能演变成冲突。

面对这样的大环境，黄循财说，作为一个依靠贸易、小而开放的国家，这些国际局势对我国有很大的影响。

“因此新加坡若要继续蓬勃发展，就必须有一个有效的政府，一个可以进行长远规划和投资，同时保持敏捷和灵活，能应对新挑战的政府。”

今年共有17名公务员加入行政服务官的行列，另有83名行政官获擢升。

谈到公共服务领导层的更新，黄循财认为，要维持高素质的公共服务，就必须稳步地推进领导层更新，持续培养新一代的领袖。

目前公共服务的资深领袖中，有五分之一超过55岁。黄循财说，过去几年已有好几位资深常秘退休，未来几年将会有更多人退休。看见经验丰富的领袖离开，可能会让人感到不安，但是要维持一个组织健康和持续发展，领导层更新是必要的。

他说，过去资深领导人一般会在50多岁时退休。但现在人们的平均寿命延长了，工作的时间随之变长，因此近年来公共服务署也逐渐把资深领袖的任期延长至他们年满60岁为止。

“如果领导层更替得太快，我们将无谓地流失优秀的人才。若更替的步伐太慢，机构就会过于安逸，年轻有能力的人员没有足够的成长空间，无法在他们事业成熟时，担任关键的领导职务。”

黄循财也借着这个机会，感谢在去年底退休的内政部（内政发展）常任秘书周福荣，过去31年来做出卓越的贡献。

主管公共服务的教育部长陈振声和公务员首长叶成昌也出席了晚宴。