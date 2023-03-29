斋戒月市集竟卖猪肉食品 摊贩已搬离

斋戒月市集中，竟有摊贩售卖猪肉食品。当局已采取行动，摊贩被指示停止售卖，星期一（3月27日）已撤走。

马西岭选区办公室日前在脸书发布贴文，指在本地北部最大型的斋戒月市集Bazar Raya Utara有超过一个摊位存在违规行为，其中包括卖猪肉食品。市集的组织者在和相关业者接洽后，就立即纠正并停止售卖猪肉食品。

记者星期二（28日）走访，一名陈姓男摊贩（40岁）指出，他在22日开始营业，直到星期一就看到有一个泰国烧烤摊收拾东西离开，据悉那正是其中一家有售卖猪肉食品的摊贩。

售卖章鱼烧的林姓女摊贩（62岁）则指出，此前也目睹该泰国摊贩搬走。

“他们是卖烧烤，一般上都是在下午1时才开档，我并没有看到有官员找过他们。他们此前也一直有卖猪肉食品，不过可能是因为斋戒月市场的关系，做法有欠妥当。”

另一名63岁的麻薯摊何姓女助手则说，除了泰国烧烤外，另一家蚝饼摊也因有猪肉而已经撤走。现场两个摊位已空置。

根据观察，现场人山人海，各族食客都有，但90%都是马来同胞。

马西岭选区办公室在贴文中向公众道歉，并向所有居民和顾客保证，会尽最大的努力提供最好的斋戒月体验，包括在周末举办表演以及迎合所有居民需求的清真与非清真摊位。

完整报道，请翻阅2023年3月29日的《新明日报》。