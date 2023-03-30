零工及灵活工作制 制造就业机会及职场包容性

推行零工计划，帮助退休人士、妇女、特需人士重返职场，贡献己力；推行灵活工作制，让员工享受居家办公的权力。大华银行多年来坚守人力就是最宝贵的资源，打造包容性职场，大大降低了员工流动率。

我国财政预算刚公布，重点包括帮助提高技能与竞争力，并且建设一个更具包容性的社会，让社会中不同层次的人士有机会发挥潜能。大华银行多年来竭力不断推出各种计划，不仅提升员工技能以面对挑战，也不忘为社会中不同人士提供就业机会, 让他们能发挥所长，人尽其才。

其实大华银行多年来已推行多样化的计划，为员工创造有意义的工作，大力支持建造具包容性的团队，可说是金融领域中的佼佼者。集团人力资源主管唐自强表示，公司坚信应帮助员工找到工作的意义，以及生活与工作的平衡点。

零工计划Gig+U 退休休闲亦精彩

他举例说：“其实，许多人在退休后都希望能继续工作。因此，若能在退休和工作中取得平衡最好不过。”

此外，大华银行2022年亚细安消费者情绪调查结果显示，10个国人中，就有八个有意在退休后继续参与专项工作，以赚取额外收入及保持思维活跃。

今年，人力部在国会拨款辩论上提及，鼓励雇主实行灵活工作安排，财政预算中政府更是重点提出建设一个包容性社会的重要。其实，大华银行早在2021年就推出了零工计划Gig+U，重新聘请前大华银行退休员工，让他们能够从事短期及项目类的工作，在退休闲暇之余，还能继续做出贡献。计划的工作包括客户服务、操作及系统培训和项目顾问等。这些领域需要资深技能和经验，因此，拥有丰富工作经验的人，正好能应付这些工作需求。

“去年，因利率上升，银行的各分行突然出现有意存款的大批民众，我们突然面对人手不足的问题。所幸，在零工计划Gig+U下，我们能找到有着丰富客户服务经验的前职员，他们在那段期间帮助舒缓了人手短缺的问题，帮了不少忙。”

公司也了解，医疗保健是零工计划员工希望获得的保障，因此，根据不同的聘雇条件而异，计划下的员工也有机会享有保险和医药福利。

大华银行集团人力资源主管唐自强指出，不少国人都希望在退休后继续参与专项工作。（受访者提供）

支持灵活工作制

此外，大华银行早在疫情期间就推出了灵活工作制，至今更是我国首家实行永久弹性工作安排的本地银行。以个别职位需求而定，适合的职员能享有灵活工作时间和非办公室工作模式。例如，符合这项工作安排和相关条例的员工可选择一星期三天到办公室，另外两天居家办公。当然，由于一些工作还是需要运用公司的电脑系统，员工还是得依照工作所需到办公室。尽管如此，截至去年，公司约六成员工已经选择了这个制度，公司的生产率并没有下降。此外，公司也推出Flexi-2计划，让职员每个月能享有两个小时的私人时间。

“其实，灵活制度之精髓在于打破员工的心理枷锁，职员得朝九晚五，局限在办公室工作，或许会感到有点厌倦。灵活工作制度能鼓励职员对工作做出规划和调整，从而更善用时间，也间接提升他们的心灵素质和生产率。”

此外，公司更是实行了优化工作方式的措施，例如局限会议人数为八人，以确保员工能有效参与会议讨论，并能将时间分配到其他工作上。

打造具包容性工作团队

创造具包容性的工作环境有助于降低员工的流动率。（大华银行提供）

打造包容性工作环境是大华银行的承诺，公司也入选为2023年彭博性别平等指数（Bloomberg Gender-Equality Index）的企业之一。指数衡量了内部公司数据、员工政策、外部社区支持参与，以及产品方面的性别平等程度。2022年内，在可生产盈利员工及新聘员工中，女性分别占了58％及55.6％，与2021年相比有所增加。

公司也了解许多女性因为肩负照顾家庭的责任，而无法从事全职工作。因此，公司与Mums@Work职位配对平台合作，于去年将零工计划推展至女性。计划为女性提供灵活工作制度，协助她们在工作和家庭责任两者中取得平衡。

唐自强表示：“我们了解许多女性离职多年，要回到职场难免生疏，因此，我们也会继续给予她们支持与鼓励。”

此外，大华银行扫描中心（UOB Scan Hub）从2012年开始聘请员工，更在2013年开始包容性聘请计划，聘用有特需需求的员工。公司相信只要花点心思为员工做出适当的职业配对，特需员工也可以做出贡献。开始聘用有特需需求员工后，总生产力从2015年的75％提升至2022年1月的逾100％。此外，员工流动从50％锐减至低于5％，效果显著。

帮助团队提高竞争力

大华银行全球职员总人数约三万人。他表示，职员是宝贵的资产，建立一个能在未来经济体中保持稳定的可靠团队，对公司至关重要。因此，持续提升员工技能是不可或缺的任务。大华银行已经推出一系列的培训计划，旨在帮助团队应付未来经济和掌握未来技能。大华银行集团于2022年成立科技与营运学院（UOB GTO Academy），以提升营业及科技职员的技能，培育科技人才，迎接未来挑战。

唐自强说，虽然公司为提升技能而投放资金和努力，但是一些领域如科技，至今仍然面对人才短缺的问题。过去两年因疫情缘故，对征聘人才造成了一定的挑战。虽然目前局势回稳，也恰逢科技公司裁员，但被裁人口中只有约两成属于科技专才，因此，仍迫切需要训练与培育科技人才。

“大华银行是本地唯一一家将科技中心设立于我国的银行，由此可以看出我们有多重视科技技能的提升。”

大华银行坚信应帮助职员找到工作的意义并装备自己，在工作上发挥潜能。这样一来，每一个人都能发光发热，活出自己的精彩。

更多详情请浏览：uobgroup.com/careers

【本文由大华银行呈献】