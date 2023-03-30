2025年启航 迪士尼游轮以我国为母港东南亚首航

这艘从新加坡出发的新型号迪士尼游轮，预计可在五年间为本地游轮市场带来数以百万计的本地和外国游客。交通部长易华仁说，这项合作计划再次巩固我国作为区域游轮枢纽，以及游轮旅游业重要一员的地位，对本地游轮领域是重大的里程碑。

2025年起，迪士尼游轮旗下的一艘崭新游轮，将推出从新加坡出发的航程，并以我国作为母港至少五年。这不仅会是在我国停靠的最大一艘游轮，也是东南亚第一艘迪士尼游轮。

主管贸易关系的交通部长易华仁星期三（3月29日）宣布这项新加坡旅游局同迪士尼游轮（Disney Cruise Line）的计划。

这艘将于2025年起从新加坡出发的新型号迪士尼游轮，预计可在五年间为本地游轮市场带来数以百万计的本地和外国游客，包括先搭乘飞机到我国然后再登上游轮的海空（fly-cruise）乘客。

易华仁致辞时说，这是迪士尼游轮第一次在东南亚推出航程，他们选择新加坡为母港，再次巩固我国作为区域游轮枢纽，以及的地位，对本地游轮领域是重大的里程碑。“迪士尼选择新加坡作为他们在东南亚航行的首个游轮的母港，充分说明这个区域发展游轮旅游业的巨大潜力，并成为一些人所形容的东方加勒比海。”

新游轮将使用绿色燃料

新加坡旅游局局长陈建隆说，游轮业目前为新加坡的国内生产总值贡献了6.3亿元，提供约7000个就业机会。“随着迪士尼游轮进军本地游轮业，我预计这个领域对我国的旅游业收益和国内生产总值的贡献，将有显著增长。”

这艘尚未命名的新游轮是迪士尼游轮旗下的第八艘游轮，总吨位达20万8000吨，可容纳6000名乘客和2300名船员，是公司目前最大的游轮。它将使用绿色甲醇（green methanol）为燃料，这类甲醇是当前碳排放量最低的燃料之一。

迪士尼客户体验总裁马兹卢姆 （Thomas Mazloum）说，这艘新游轮是公司之前从云顶香港（Genting Hong Kong）收购的环球梦号，游轮的建造工程目前正在德国一家造船厂进行。

目前，迪士尼游轮航行的地点包括加勒比海、欧洲和澳大利亚等。马兹卢姆预计，新游轮会在东南亚市场广受欢迎 ，毕竟这些游客日后无需前往较远的地方体验迪士尼游轮。

游客可在游轮上与米奇和米妮老鼠，以及迪士尼公主等经典人物互动，游轮上也设有特色主题餐厅，及适合不同年龄层游客的设施。有关这艘游轮的首航、接下来的航程，以及游轮的设施等详情，将于日后公布。

大通旅游市场经理卓琼华受访时说，她相信新游轮会受年轻家庭的喜爱，公司也会考虑和迪士尼游轮合作。“我认为国人对游轮旅游接受度是蛮高的，迪士尼游轮大多在美国航行，相信以本地作为母港的新邮轮会带来新奇的体验。”

她也说，我国成为游轮枢纽可能会为本地带来更多印度尼西亚和印度等地区的游轮游客，旅游公司也会考虑与游轮业者加深合作，推出更多游轮旅游项目。

小学五年级生余文昊（10岁）经常看迪士尼旗下的漫威英雄电影，他对游轮上出现的漫威英雄充满期待。“如果英雄们看起来很逼真，我会想去看看。”

受访的耿姓男子则考虑带14岁儿子搭乘游轮。“游轮对孩子比较有吸引力，本地没有太多新的娱乐设施让我们共度家庭时光，有全新体验的游轮值得尝试。”