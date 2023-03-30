陈怡伶和团队去年底构思回收计划，趁着居民在农历新年前大扫除期间，鼓励他们将闲置的脚踏车带到居委会回收，所获款项将捐给社区福利基金。

每逢周末，榜鹅海滨区的一些组屋便会出现几名青少年义工，挨家挨户询问居民是否有闲置、欲丢弃的脚踏车。

其中一名义工是17岁的学生陈怡伶，她和其他义工若发现居民有闲置的脚踏车，便会鼓励他们将脚踏车带到附近的居民委员会回收，所获款项将捐给社区福利基金，让居民在参与环保的同时，也能帮助到有需要的人。

陈怡伶和团队注意到在榜鹅海滨区有不少这类脚踏车。于是，他们去年底开始构思这个脚踏车回收计划，并获得负责该区事务的白沙—榜鹅集选区议员杨涴淩的支持，并与回收公司合作。

今年1月，他们趁着居民在农历新年前大扫除期间，推出名为“Wheel you recycle?”的计划。

“我们的青少年团队和基层领袖合作，一开始先锁定区内有较多脚踏车停放在底层的20座组屋。我们一人或两人一组，在周末挨家挨户询问居民是否有不需要的脚踏车。”

陈怡伶发现，不少居民都非常支持这项计划，一些居民也不知道该如何处理旧的脚踏车，因此很愿意参与这个计划，“如果回收公司评估一些脚踏车的车况还行，就会翻新，避免浪费”。

这些翻新后的脚踏车会捐给区内有需要的孩童，让脚踏车拥有“第二生命”。

“我们目前还在统计回收了多少辆脚踏车，看到居民反应踊跃，我们也备受鼓舞。”

陈怡伶希望，通过这项计划提高大家的环保意识，为保护环境尽一分力，并帮助社区内有需要的人。