诊所指顾客一天五次微整形 近7000元费用没到账

女子到医美诊所做微整形，坚持一天内做完五个项目，事后她用手机支付的近7000元却被指没到账，医美诊所追讨两周不果，女老板报警处理。

这家位于巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）的医美诊所，在3月15日接到一名女子的预约，对方声称下午要来做微整形，抵达后向职员提出她希望在一天内做垫下巴、填嘴唇、法令纹、提拉下颚以及全脸祛斑等五项服务。

医美诊所女老板岑小姐（40岁）受访时告诉《新明日报》，顾客一般不会在同一天接受这么多项微整形。

“当我们提出先征询医生意见时，这名女顾客很坚持地说，如果我们不做她就去找另一家。之后医生认为可行，我们就花了大约三小时为她服务。”

岑小姐说，这名女顾客之后在前台用手机进行转账，过后对方也有出示转账信息和短信提示。

“岂料隔天我们尝试联系对方做例行的术后跟进时，她突然不接电话，也不回复短信。”

医美诊所之后检查发现，公司银行账户根本没收到6922.80元的转账。

岑小姐透露，上述价格也包括三盒美白产品。过去两周一直与女顾客接洽，但对方坚称已付款，不愿按照医美诊所要求重新付款。岑小姐无奈之下，只好在星期二（3月28日）到警局报警。

警方受询时证实接获报案并正跟进事件。

指对方有备而来 老板提三疑点

医美诊所老板提三疑点，怀疑对方有备而来。

岑小姐说，女子当天一到店就先询问是否能用公司银行账号付款。“我们依照惯例要她出示身份证时，她说没带在身上，连Singpass手机应用也没下载。最后只填写了个人资料。”

她怀疑，一些公司银行账号有透支功能，可能在余额不足的情况下也能让顾客授权转账。

另外，岑小姐也提到在过去两周与女顾客沟通过程中，对方曾发来一张截图，上面注明6922.80元支付“成功”。

不过她仔细查看后认为，“成功”的字体与自己使用同一个手机应用转账时所显示的不一样。“而且截图上有些瑕疵，看似修图痕迹。”

拟采法律途径索偿

岑小姐想通过此事件提醒同行，并准备通过法律途径索偿。

岑小姐说，如果这名女顾客是有备而来，那她可能在别的地方施展相同伎俩，所以希望公开事件提醒大家注意。

她也说，比较稳妥的做法，是在顾客付款时确保到账了才让对方离开。

岑小姐也准备入禀小额索偿庭向对方追讨这笔钱。

《新明日报》根据受访者提供的资料，拨打女顾客预约时使用的电话号码，但该号码已无效（not in service）。

此外，女顾客与医美诊所沟通的另一手机号码，《新明日报》记者数次拨打都无人接听，对方至截稿时也没有回复信息。