疑她结新欢 夫打妻男友人 割伤妻手指

夫妻闹离婚各自离家，不料醋夫一日回家时称见妻子穿汗衫内裤开门，入内搜查发现一男在主人房内，大发雷霆对男子拳打脚踢，接着拿刀子与妻子纠缠，导致女方手指割伤，被判坐牢两周。

这起事件发生在2021年9月3日午夜12时零5分，地点在坎贝拉街一个组屋单位里。

被告是26岁的张凯俊（译音），他面对四项包括蓄意伤害、鲁莽行为危害他人生命，以及抵触防止骚扰法令等控状。

案情显示，被告案发时与25岁的妻子已分居，两人正在办离婚，双双搬出坎贝拉街的婚姻住所，回各自的父母家住。

案发前一天晚上11时，妻子与一名27岁男友人相约，两人买了日常用品后，一同回到单位内聊天。

妻子不久后接到被告来电，说他在住家附近，要求妻子开门让他入屋。妻子担心被告误会，叫男友人先到主人房里躲着。

怎料，被告一入屋后，立即搜查所有房间，他见到男友人后大发雷霆，向对方踢了至少一脚，还企图将男友人的包包扔下楼。

妻子当时阻止被告，她见被告从厨房拿起一把刀子后与被告纠缠，要求他不要乱来，过程中好几根手指被割伤。

被告在妻子大喊说她受伤后，将刀子放在桌上。岂料当男友人上前关心妻子伤势时，被告再次被激怒，往男友人的头部挥了几拳，导致对方跌倒。

男友人最后站了起来，但被告推了对方一下，结果男友人头部撞到桌子。

被告求情时称，他在案发时看见妻子穿T恤和内裤开门，才会犯罪。

被告星期三（3月29日）认罪，被判坐牢两周。除了坐牢，法官也令被告赔偿妻子128元的医药费。

完整报道，请翻阅2023年3月30日的《新明日报》。