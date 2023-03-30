本地尚未批准 餐馆竟卖蚕蛹

售卖可食用昆虫尚未在本地获正式批准，但数家餐馆却已售卖蚕蛹菜肴，当中两名业者告诉《新明日报》，获知目前还不准售卖后，他们已停止售卖，并销毁剩余食材。

《新明日报》去年报道，新加坡食品局为探讨允许业者在本地饲养或进口可食用昆虫，自去年10月5日起展开为期两个月的咨询活动，收集就允许进口及售卖可食用昆虫及昆虫制品的反馈，让公众日后在本地也可品尝。

这份咨询报告至今还未出炉，《亚洲新闻台》星期三（3月29日）在一篇报道中指出，本地数家中式和韩式的食肆、餐馆提供煎炒或烘烤的蚕蛹菜肴，售价介于2元到十多元不等 。

《新明日报》记者过后联系上其中一家位于惹兰勿刹的中餐馆“川串乐”，业者是一名本地人。她在受访时解释，早前是经相熟的供应商推荐而尝试将蚕蛹（silkworm）入菜售卖，但对目前还未获许可在本地售卖食用昆虫的情况不知情。

“我们在有媒体来询问时也才知道这样的情况，错愕之余已立刻停止售卖。”这位不愿具名的女业者指出，开业至今已经七八年，推荐蚕蛹为食材的供应商也和她合作很多年。“我们也很习惯不同的供应商会不时向我们推荐新食材或饮料，让我们进行促销、试看食客反应等，这次也一样。”

女业者说，餐馆约两周前才开始推出蚕蛹菜肴，并且在脸书贴文宣传，但在得知食材未获许可后已立即停卖，并销毁所有剩余食材。她说，自己事后也有询问供应商是怎么一回事，但对方没有回复。

“不过我们对食物烹煮一直都很小心，至今也并没有食客吃了投诉或身体不适。”

完整报道，请翻阅2023年3月30日的《新明日报》。