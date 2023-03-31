李总理吁亚洲建交织关系网 而非“中心辐射”模式

李显龙总理呼吁亚洲各国建立一个紧密、互相交织的关系网，促进合作并让彼此相互依存，而不是建立一个“中心辐射”模式。

正在中国访问的李总理星期四（3月30日）在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上致辞时强调，亚洲各国除了加强与中国的关系，也须深化彼此间的合作。

与其他区域一样，亚洲也受到全球动荡不安和地缘政治紧张影响，这包括冠病疫情和俄罗斯入侵乌克兰；但李总理指出，最令人感到担忧的是中美关系的现状。

他说，大国之间的任何冲突，将会给自己和整个世界带来非常严重的后果，美国和中国目前在多个棘手的议题上存有分歧。

世界强烈感受到这些紧张局势带来的影响，在这样的全球背景下，李总理呼吁亚洲各国继续促进中国和区域国家之间的经济合作和友好关系。

他说，对绝大多数的亚洲国家来说，中国已成为他们最大的贸易伙伴国，中国想要推进经济一体化，其他亚洲国家都乐意配合，新加坡和中国也继续保持友好关系。

李总理同时提醒，为了让中国和亚洲各国的经济合作更加强韧有力，大家必须建立健全的整体关系，共同培养互信和促进区域稳定。

他指出，各国仍须解决许多双边和区域课题。“我们应该秉持善意、合作的精神，以和平的方式并按照国际法来处理这些课题，也要充分考虑到所有大国小国的立场和利益。”

李总理说，各国利益有时会有分歧，导致双边关系出现问题，这难以避免，当发生问题时必须确保经贸关系免受影响，并为人民的福祉，致力于展开务实的合作。

李总理也敦促亚洲各国深化彼此间的合作。他主张，各国应建立一个紧密、互相交织的关系网，促进合作并让彼此相互依存，而不是建立一个“中心辐射”模式，这样才能让本区域变得更强大和更具韧性。

在演讲中，李总理强调亚细安在区域发挥的作用。他说，在东南亚，亚细安是促进合作的一个重要组织，亚细安成员国正在有系统地加强彼此之间的融合；保持亚细安的核心地位，有助于亚洲各国，以及亚洲以外的国家建立联系。

李总理也以跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）、印太经济框架 （IPEF）和数码经济伙伴关系协定（DEPA）为例指出，亚洲有许多其他区域机制，具有相辅相成的作用；不同的机制有助于在亚洲国家之间建立一个具有韧性且环环相扣的合作网络 。“这些区域组织加深亚洲与其他区域的联系，让亚洲以外的伙伴也有份维持亚洲的和平与繁荣。”