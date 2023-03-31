李总理：要拓展经济实现美好前景 亚洲须保持开放与世界各地建立关系

李显龙总理在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上致辞时强调，要实现亚洲美好的前景，亚洲必须保持稳定、包容和开放。他指出，亚洲应该一直保持开放，在促进亚洲各国的合作关系之际，也同欧美和世界各地建立关系。

李显龙总理提醒亚洲须一直保持开放，在促进亚洲各国的合作关系之际，也应该同欧美和世界各地培养关系。

正在中国访问的李总理星期四（3月30日）在博鳌亚洲论坛2023年年会开幕式上致辞时强调，亚洲是个充满活力，并富有潜能的区域；但要实现亚洲美好的前景，亚洲必须保持稳定、包容和开放。

他指出，亚洲应该一直保持开放，在促进亚洲各国的合作关系之际，也同欧美和世界各地建立关系。他以中美贸易额为例说，尽管中美关系紧张，去年中美的货物贸易额却创下近7000亿美元（约9293亿新元）的历史新高。

李总理说，亚洲各国也希望与其他区域拓展经济合作关系。欧美企业在亚洲的投资持续增长，亚洲各国正在和欧洲国家，甚至是拉丁美洲伙伴缔结自由贸易协定；新加坡去年就与太平洋联盟正式签订自由贸易协定。

李总理认为，各区域之间建立起牢固的经济关系，将让所有参与国有更大的动力在亚洲扮演具建设性的角色。这能促进良性竞争、创新与合作，并且在关系趋向紧张时起到缓和作用，也能让区域局势更加平稳。

李总理在总结时强调，亚洲能否实现美好的前景，取决于亚洲各国是否竭尽所能同彼此以及外部伙伴保持稳定关系，并且全力展开务实和富有成效的合作。

他说，作为亚洲一个非常重要的经济体，中国在这些方面扮演着举足轻重的角色。“我们欢迎中国继续推进对外开放的政策，并乐见中国继续对多边主义和区域合作给予支持。”

博鳌亚洲论坛3月28日至31日在海南博鳌举行，新任中国总理李强、马来西亚首相安华、西班牙首相桑切斯等国家领导人也在开幕式上演讲。新加坡《联合早报》是博鳌亚洲论坛的媒体合作伙伴。

总理会见海南省委书记冯飞

李显龙总理（右）星期四（3月30日）在海南与中共海南省委书记冯飞会面。（通讯及新闻部提供）

李总理星期一至星期六（3月27日至4月1日）对中国进行正式访问。他星期三从广州飞抵海南，星期四出席李强为参加博鳌亚洲论坛年会的外国领导人所设的正式午宴，并与本月刚刚履新的中共海南省委书记冯飞会面，随后续程前往北京。

据总理新闻秘书透露，李总理与冯飞会面时，双方探讨新加坡和海南的经济发展，以及未来双方进一步合作的潜能。两人也讨论海南和亚细安不断增加的经济交流，新加坡在其中扮演了海南企业进入亚细安的启动台角色。