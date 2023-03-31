“我理解在一些人眼中，排球教练或许不是大学生首选的稳定工作。但排球是我从小到大的爱好，教学也让我有满足感。排球教练可说是完美结合了我的心之所向。”

当裁判宣布由自己一手带领的排球校队打进全国校际运动会总决赛时，排球教练莫庆洋（26岁）从座位跳了起来，激动之情胜过十多年前自己穿着校队球衣比赛赢球的时刻。

排球一直陪伴着莫庆洋的学生生涯，从小学到中学和高中，他都是排球队员。这渐渐培养了他对体育的热忱，让他长大后励志从事体育相关的工作。

莫庆洋对排球并非一见钟情，小学四年级的一堂体育课上，负责排球课外活动的教师突然举行了“排球选拔赛”，让学生一个个尝试接球，结果他被教师选中加入排球队。

面对教师的举荐，他当时却感到困惑。“我还跑回家问妈妈，排球不是女生的运动吗？可能我当时在媒体上看到的都是女子沙滩排球，所以有这个错误的印象。”

起初误打误撞，懵懵懂懂进入排球校队的他，之后慢慢爱上这项运动。

A水准会考后，他在教师实习期后申请并获颁教育部教学奖，原本是要到国立教育学院就读。不过，为了修读心仪的南洋理工大学体育科学与管理学课程，他决定放弃教学奖。

“我觉得体育科学与管理学课程更广泛，可让我接触体育的更多层面，不单是教书。我的父母也支持这个决定，鼓励我朝着兴趣发展。”

大学期间，他有机会更深入了解本地体育界，除了有政策制定方面的文职工作，他也尝试教导幼儿园孩童体育技能，并考了排球教练执照。

“过程中，我更加清楚我梦寐以求的职业不是一个朝九晚五、一整天被困在办公室的工作。”

从南大毕业后，他选择全职投入排球教练这个行业。开始时他还遇到许多同行的质疑，曾被前辈问及：”你有大学文凭，为什么要当教练？”

坚定自己选择的他却不以为然。“我理解在一些人眼中，排球教练或许不是大学生首选的稳定工作。但排球是我从小到大的爱好，教学也让我有满足感。排球教练可说是完美结合了我的心之所向。通往成功的道路不只有一个，我也希望更多人能在条件允许的情况下，勇敢追求自己的理想。”