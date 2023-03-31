85年老杂货店歇业 周五早上办温馨告别派对

营业了85年的中峇鲁老字号平平标价杂货店星期五（3月31日）歇业办派对，以半卖半送等方式清空店铺内的货品，老板要把剩余的食品与干粮捐给客工。

《新明日报》去年报道，位于中峇鲁成保路的“平平标价”杂货店2021年底以320万转售后，曾为白领上班族的第三代东主吴伟坚（68岁）当时受访时透露，老店原本应该在去年11月7日结束营业，但由于接手的新业主仍未准备好进驻，因此得以继续营业。

吴伟坚于两天前（29日）突然通过脸书贴文宣布，走过80载的老店将于星期五过后正式走入历史，广邀众人于星期五早上10时至12时前往聚首、道别。

《新明日报》记者星期五早上走访，吴伟坚透露，新业主计划将店面改为咖啡馆营业，但之前一直在等候更改土地用途申请获批，因此迟迟未能接手。不过对方不久前终于获得了相关执照，双方达成协议，星期六（4月1日）将店面钥匙交接。

吴伟坚透露，杂货店即将歇业的消息传开后，就吸引了不少理工学生前来当成专题作业，进行拍摄和记录。

“平平标价”杂货店在1979年就开始采取Econ Mini Mart迷你超市的特许经营模式，成为本地首批采用自助服务模式的杂货店。

不过，见证本地杂货店数十年变迁的吴伟坚也透露，杂货店到了1980年代依然接受以物易物的交易，允许顾客拿着装有饼干、鲍鱼等的礼篮，来换米、洗洁精等家庭用品。

“后来随着大型超市的出现，我们这些小型杂货店根本没得竞争，也就逐渐式微了。”

完整报道，请翻阅2023年3月31日的《新明日报》。