女老板右脚被旅巴碾过 狂喊：我不要活了

餐馆女老板过马路时，被右转的旅游巴士碾过右脚板，脚踝到脚趾之间的皮层被扯脱落，痛不欲生，狂喊：“我不要活了！”

这起事故于星期四（3月30日）晚上9时许发生，地点是惹兰苏丹和美芝路的交界处。女伤者是一名69岁妇女，她是一家日本餐馆的女老板。

任职摄影师的读者文福受访时说，他当时在鸿福大厦（The Concourse）前准备过马路，突然听到对面传来惊叫声，于是连忙跑过去查看。他透露，伤者是一名妇女，右脚脚板的皮都被扯脱落，鲜血直流，伤势令人触目惊心。

“女伤者坐在地上哀嚎，不断高喊：‘我不要活了’，旁人则连连安慰她。”

他说，旅游巴士碾到人后，一度移动车身，结果女伤者的脚皮在过程中被拉扯。

记者赶到现场时，女伤者已经送院，地上留下一大摊血迹。另外，女伤者的雨伞和一箱汽水也留在现场，肇祸巴士也停在案发地点。

在附近餐馆工作的胡姓男职员（30岁）透露，他看到有两人用力敲打巴士车门高喊，女伤者则坐在地上。“我看到情况后，就立即联络救护车，但已经有人先拨电通报了，相信当时不少人协助报警和联络救伤车。”

他说，司机下车查看后，再次上车移动巴士，相信是让轮胎从伤者的脚上移开。

“看她的伤势，感觉脚板都碎裂了，才会大量出血。”

警方受询时指出，警方于星期四晚上9时零5分接获投报，69岁女行人在神志清醒下送院，41岁男巴士司机随后因疏忽驾驶导致他人受伤被逮捕，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年3月31日的《新明日报》。