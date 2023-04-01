新中升级为全方位高质量前瞻性伙伴关系

我国外交部文告说，升级后的伙伴关系，反映了新中致力于继续扩大双边合作，并在数码和绿色经济等前瞻性领域寻求新的合作。

正在中国进行正式访问的李显龙总理星期五（3月31日）在北京与中国国家主席习近平会面，两人重申新中卓越的双边关系，并同意将新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

根据我国外交部文告，升级后的伙伴关系，反映了双方致力于继续扩大双边合作，并在数码和绿色经济等前瞻性领域寻求新的合作。

2015年新中建交25年时，习近平访问新加坡，两国同意将新中关系定位为“与时俱进的全方位合作伙伴关系”。时隔八年，新中关系再次升级。

李总理在与习近平会面时指出，冠病疫情对所有人来说都是很艰难的一段日子，但凭着多年来积累的深厚友谊和深刻了解，新中仍能继续相互合作、相互扶持，双边关系变得更牢固。

他说：“现在是时候让我们往前看，合作推动我们的伙伴关系向前发展。”

习近平则评价，中新是重要的合作伙伴，两国合作展现了前瞻性、战略性、示范性，有力地推动两国各自的发展振兴，而且为地区国家树立标杆，起到示范作用。

他说：“我愿意同总理先生继续深入沟通，擘画两国关系发展的蓝图，继续推动我们各领域的合作，不断地取得新的成果，给两国人民带来更多福祉，也对地区和世界的和平稳定与发展做出更大的贡献。”

外交部文告也说，李总理和习近平重申新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）作为年度最高级别双边合作平台的重要，JCBC将继续以现有级别和频次举行，为双方高质量、前瞻性的合作提供指引。

JCBC会议一般上每年年底召开，目前由新加坡的一位副总理以及中共政治局常委级的中国国务院副总理担任联合主席。JCBC最近一次召开会议是在去年11月，时任中国副总理韩正到访新加坡，与我国副总理王瑞杰共同主持。

李总理和习近平也一致认为，在两国共同努力争取疫后复苏之际，双方应努力让航班互联互通和人员往来恢复到疫前水平。

根据外交部文告，习近平在会面中也向李总理介绍中国国内的优先事项；李总理则表示乐见中国致力于改革和实现现代化，并强调新加坡已准备好加强与中国的经济联系。

李总理和习近平也就区域和国际形势发展交换看法，李总理欢迎中国持续加大与亚细安的互动；双方也重申建设开放、和平和包容的区域的重要。

习近平：中方始终把新加坡 置于周边外交优先方向

这是李总理和习近平时隔四个月再度会面，两人最近一次见面是在去年11月到泰国曼谷参加亚太经济合作组织（APEC）经济领导人非正式会议期间。

习近平在开场白中说，很高兴时隔四个月再次同李总理会面。他说：“你是来华访问最多的外国领导人之一，中方在新一届国家机构成立不久就邀请你来访，充分说明中方也始终把新加坡置于周边外交的优先方向，这也体现了两国的特出、密切的友谊。”

李总理回应说：“我特别高兴能在2019年访问中国后，时隔四年再次来到中国。”

李总理提到，他通常设法每年都访问中国一次，过去四年中国有了许多新发展，很高兴有机会再到中国与老朋友见面，结交新朋友，了解中国最新的动态。他说：“我特别欣慰地看到，中国各地的生活已经回归正常。”

李总理星期六（4月1日）继续在北京访问，他将与新任中国总理李强会面，并参加李强举行的欢迎仪式和午宴。