系统升级发生故障 旅客陆空通关阻滞逾五小时

我国出入境通关系统星期五（3月31日）早上瘫痪超过五个小时，樟宜机场搭客大厦的所有离境自动通道，以及第二和第四搭客大厦的抵境自动通道陆续出现故障。两个陆路关卡也受影响，部分出入境巴士乘客的自动通道，以及所有电单车的自动通道都无法正常使用。

多名旅客受困樟宜机场第三搭客大厦离境大厅。当中有人从上午约10时就提着厚重的行李排队，焦急等待工作人员手动办理通关手续；一些从陆路关卡入境我国的上班族，则因受困车龙动弹不得，纷纷到社交媒体申诉自己上班迟到、在烈日下等到差点中暑等。

新加坡移民与关卡局发文告证实，部分航空和陆路关卡的自动通关系统故障超过五个小时。初步调查显示，事故是因为移民与关卡局在预先安排的系统升级过程中出现技术故障，以致系统超载。

越南籍旅客金凤（30岁，画家）经常往返新越两国，第一次遇到这类事故。金凤通过手机短信告诉《联合早报》，她搭乘的是下午1时的航班，早上10时30分左右提早抵达第一搭客大厦，却发现不寻常的人龙。

“我花了一个多小时排队才完成出境手续，离开时还有大批人群滞留。大家一开始很茫然，因为没有任何指示，两三名机场员工还来回跑控制人流，支援人员根本不够，过程中还有人试图插队。还好我来得及登机。”