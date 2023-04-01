为双胞胎自闭儿 她走出抑郁变骄傲妈妈

家中两个小孩患上自闭症，职业妈妈郭美冰从不知所措深陷抑郁，到转念接受儿子的“异常”，进修学习自制教材，找到了豁然开朗的新出路；而今成了一位“骄傲的妈妈”。4月2日世界自闭症日，向天下守护着自闭儿的爸爸妈妈们致敬。

九年前，行销经理郭美冰（41岁）正值事业黄金期，前景一片美好；大女儿诞生一年后又喜迎一对双胞胎男宝宝。夫妻俩正憧憬着一家五口的美满家庭生活，却开始察觉到双胞胎宝宝不太一样。

怀上双胞胎本是一件值得开心的事，却没想到兄弟两都患有自闭症。（郭美冰提供）

郭美冰接受《联合早报》访问时回忆道：“两个儿子从两岁多开始，就出现很多奇奇怪怪的动作，比如拍打挥动双手、跳上跳下、转圈子、踮起脚尖走路。”

儿子的反应，跟只比他们大一岁的姐姐很不一样。“很简单的事，譬如手指向路旁的小鸟喊他们看，他们完全不转头，叫他们的名字也不会有任何反应。两人也不会一起玩，没有任何互动。”

两个小孩像是完全沉浸在自己的世界里，谁也走不进去。

确认两个儿子患上自闭症，让郭美冰夫妻俩晴天霹雳：“脑袋当下一片空白，根本不知道自闭症是什么，未来要怎么办。感觉整个世界塌下来了。” 郭美冰说着当时内心的痛，至今仍止不住眼泪。

采访队随郭美冰带着两个儿子到住家附近的游乐场玩，妈妈得一路追着他们跑。图中妈妈正在叫着走远的哥哥蔡纬桓，而弟弟蔡玮桀自顾自地玩。（杨雯婷摄）

选择接受 走出抑郁

于是，郭美冰辞掉高薪工作全心照顾孩子。长期在职场上练就的好强性格和办什么事都得目标明确的经验，使她坚信自己能“治好”孩子，并定下具体目标，要在半年内让两个小孩“变正常”。

但是事情显然不尽如人意。六个月后仍不见半点成效，却让她心力交瘁，陷入深深的自责与无力感。

“我开始怀疑自己是不是怀孕时没照顾好自己？为什么会有这样的孩子？是天在惩罚我吗？”

她甚至因为自己出自特需家庭，父母都是聋哑人士，而怀疑是自己的不良基因造成儿子异常。那段时期终日以泪洗面，被负面情绪所吞噬。

先生蔡有尊 (47岁) 当时劝她要相信家人：“把你手上的工作全部交给家里的其他人，你要相信他们也同样有能力处理。”

这句话，让郭美冰明白了“放手”的道理。愿意让家婆和女佣一同分担家务事和孩子的生活起居之后，她一下子轻松了许多，也找回了自己。

有了更多思考空间，也让她想明白了一个道理：孩子再怎么异常，父母都要全盘接受；以他们舒服自在的方式和步伐，一路牵着他们往前走。

郭美冰与家婆卓小玲 (右二) 一起陪着蔡纬桓（左）、蔡玮桀（右）两个小兄弟到户外活动。卓小玲（66岁）受访时说，“我没办法教孩子什么，但是可以帮忙顾前顾后，让媳妇可以有喘息的空间。”（游万贵摄）

自制教材 分享育儿特殊经验

“接受孩子是自闭儿的现实，我们反而更能正视怎么正确地教他们。”

郭美冰开始投入自闭症孩童教育研究，还报读自闭症文凭课程。她发现自闭症的孩子主要是通过视觉元素来学习。

“他们脑袋里的线路，看世界的视角，都与一般人不一样。最大的障碍是社交障碍（social impairment），所以需要用视觉图卡与他们进行沟通与连结。”

只要淋到一滴雨，两兄弟就要换衣；所以一遇上雨天，即便只是毛毛细雨，郭美冰都只能带儿子到停车场玩；让他们念出停车格的号码，学习辨别数字。（杨雯婷摄）

小兄弟现年11岁，就读新光学校（Pathlight School），哥哥蔡玮桓三年级、弟弟蔡玮桀四年级。

采访队上门拍摄时，只见屋里各角落的墙面上都贴满了清晰生动的图解。每一个生活上的小动作小细节，郭美冰都要以图分解，让孩子学习每一个步骤。

“像是拿杯子喝水那么简单的动作，要先教他舀水，再将水倒入杯里。他们才能明白杯子是可以装水的。” 洗澡的过程也得分解成七八个步骤，每天换哪套衣服上学，做功课时的四大须知；全图文并茂地贴在墙上让小兄弟一目了然。

郭美强调，必须从家里开始，让儿子学会遵循指示，掌握生活技能，未来才能生存。就像哥哥蔡玮桓老是搞不懂数学逻辑，郭美冰就选择不硬逼他做数学题，而是着重于教他算钱。

“我和先生有一天都会走的。从现在开始教会他们独立。”

哥哥蔡玮桓喜欢静静地坐在一旁，玩妈妈为他和弟弟制作的学习教材。（杨雯婷摄）

根据新加坡国大医院网上的资料，在新加坡，每150名儿童就有一人确诊自闭症，而每年确诊新病例至少400个。

郭美冰2021年起在社交媒体上分享自己制作的自闭儿教材，意外获得热烈回响。许多家长纷纷向她求助。

谈起这个过程，她在访问中二度落泪。

“其实很多人都在跟我走着同一条路，这是一条非常孤独而且漫长的路。特需孩子的家长总会觉得自己很失败很无助。而现在我做的这些小小的东西可以帮助到其他家长，让我有很大的满足感。”

以育儿经验创业 重建信心

她也在过程中发现市场上严重缺乏自闭儿教材，从中看到了新商机。

于是，2023年初始，郭美冰创办了自己的网络公司Becreatif，专为各种不同需求和状况的自闭症孩子量身制作专属学习教材。

郭美冰是兄弟俩的大玩伴，陪他们跑、陪他们跳；她总是尽全力开发儿子的潜力，只希望兄弟两学会与世界相处。（杨雯婷摄）

从职业女强人，到十年全职妈妈，再重新创业；她坦言，自己恢复了经济能力，也重建了信心；还能与照顾孩子的首要任务相辅相成，给了她很大的成就感。

“其实十年前的我，就是只会冲事业，也没想过要当妈妈。但是当孩子来的时候，你先是硬着头皮接受，然后责任就变得不一样了。你的要求不再是事业上爬得多高，收入多少；一个全职妈妈最大的成就就是让一家人开心，看到孩子们一天天变得更好。”

尤其对两个宝贝，回想十年前，根本出不了门，因为孩子一踏出外面的世界就会哭会闹，招惹他人嫌弃的眼光。到如今她可以带着两个孩子搭巴士搭地铁到处去，见证孩子渐渐自在地融入这个社会。

她说，这一路走来很辛苦，“但是可以让孩子有个有意义的人生，而不是一个什么都不能做的孩子；我现在是个很骄傲的妈妈”。