静山熟食中心一个月数次积水 摊贩难忍恶臭

宏茂桥静山巴刹与熟食中心一个月内多次积水，污水淹没脚踝，恶臭弥漫，摊贩叫苦连天。

在宏茂桥10道第527座的静山巴刹与熟食中心经营茶水档的洪女士（60岁）近日联系《新明日报》，指熟食中心这两年来不断出现积水的问题，甚至越来越严重，每个月至少发生一次。

她指出，中心每三个月清洗一次，清洗完后，必定出现积水。“最近一次清洗是上月14日，那时就不断出现积水。”

根据洪女士出示的视频，摊贩须站在塑料板上工作。

她透露，茶水档自行清洗杯具，用水量比其他的摊位多，受影响最严重。

记者日前走访时，正好有水管工人在维修，情况已获得改善，但不时还会飘散出臭味。

虾面摊贩洪小姐表示，积水问题是“老毛病”，摊贩们反映情况后一直得不到解决，只能等人来修复。“下水道常冒出污秽物，发出恶臭，把我的摊位弄得一塌糊涂。”

洪小姐形容，每次积水都淹过脚踝，只能穿着防水防滑的鞋子工作。

“每次积水大约要两三个小时才能处理干净，影响人做生意。所幸顾客都能谅解。”

记者发现，受影响的摊贩主要有大约10个摊位，其余摊贩的影响不大。

市镇会：与相关机构合作解决

宏茂桥市镇会答复《新明日报》询问时表示，当局于上月13日与14日，在中心内的圆形水沟区域进行了维修工作，以减少积水并保持清洁。

目前，漏水情况虽得到改善，但下暴雨时仍有水从沟渠边溅出。“我们正与相关机构合作，一同解决这一问题，感谢居民与摊贩的理解与耐心。”

完整报道，请翻阅2023年4月1日的《新明日报》。

