两国发表联合声明 新中自贸协定升级后续谈判实质性完成

新加坡和中国也签署谅解备忘录，确认实质性完成两国自贸协定升级后续谈判。两国将在今年晚些时候，签署后续谈判的议定书；之后，升级版的新中自贸协定将展开生效前的最后核准工作。

李显龙总理对中国进行正式访问之际，新中两国发表联合声明，宣布将双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，以及新中自由贸易协定升级后续谈判实质性完成。

李总理星期六（4月1日）在接受随行的新加坡媒体访问时，解释升级两国关系的原因。他说：“当我们关系良好时，你得继续努力。它不会自动保持良好的状态。你得让它变得越来越好，我们不会满足于现状。”

李总理以新中自由贸易协定为例说，新加坡与中国的合作必须与时俱进并继续体现价值。

新加坡和中国也在星期六签署谅解备忘录，确认实质性完成两国自贸协定升级后续谈判。两国将在今年晚些时候，签署后续谈判的议定书；之后，升级版的新中自贸协定将展开生效前的最后核准工作。

据中国商务部发布的消息，这份协定是中国在自贸协定实践中首次采用负面清单模式作出服务和投资开放承诺。商务部并形容，新中自贸协定升级是中国“对接高标准国际经贸规则，扩大对外开放的重要举措和实际行动，将有力推动中新经贸合作迈上新台阶”。

新中联合声明则指出，新中自贸协定升级后续谈判实质性完成，契合两国致力于推进高标准、高质量合作，将为两国提供更多亲商、自由和透明的政策，提升贸易和投资市场准入。

新中时隔八年再度升级两国关系，李总理在受访时解释“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”的含义。他说，“高质量”伙伴不是简单的彼此交换而已，而是“我有构想，你也有构想，我们共同创造一个新的、更有效、更有创意的构想”。

至于新定义中的“前瞻性”，李总理说，世界不断改变，中国和新加坡的国情也不断改变，因此双方的合作关系绝不能停留在过去，而是要为未来做准备，让两国的合作在五年后、十年后依然对双方有相当的价值。

这是李总理时隔四年，在疫情后首次访华。他观察到，中国已走出疫情，强劲地向前迈进，也希望重新开放，尽快与世界重建连接。

他说，中国和所有其他国家一样看到笼罩大环境的乌云，中国需要朋友，更需要稳定，以及与包括新加坡在内的亚洲国家合作，在这样的环境下新加坡能继续与中国发展关系，开拓新的合作领域。

他形容，在此行中感受到善意、很大的热情，新中双方积极希望充分发挥双边关系的价值。

李总理会见李强 两人重申新中牢固合作

李总理是应新任中国总理李强的邀请对中国展开正式访问。他星期六在北京人民大会堂与李强举行会谈，李强也为李总理举行欢迎仪式和午宴。

根据我国外交部文告，两人重申了新中牢固的合作和长久的联系，并乐见两国把双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。在升级后的伙伴关系下，新中双边合作联合委员会（JCBC）将继续作为最高级别双边合作平台为新中合作提供指引。

李总理也对中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）的意愿，表达原则上支持。外交部文告说，和所有CPTPP成员一样，中国满足并遵守高标准规则和全面市场准入的承诺非常重要，中国得与所有成员在协商的基础上解决这些问题。李总理也欢迎中国根据协议的规则和程序，申请加入数字经济伙伴关系协定（DEPA）。

两位总理都在会谈的开场白中，提到五年前李显龙总理访华时两人在上海的会面，当时李强是中共上海市委书记。李强说，那次会面的谈话内容让他“印象非常深刻”，“到现在你的很多观点，我还是记忆犹新”。

李强还形容李总理是“中国人民很熟悉的老朋友”，表明新一届中国政府“非常愿意同新加坡深化现代化建设的实践探索和交流，推动中新关系务实合作水平再攀新高峰”。

李总理星期六已结束访华行程返回新加坡。