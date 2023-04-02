裕廊湖畔花园北段开放 本地最大滑溜场启用

裕廊的湖畔花园北段园区正式开放，公众除了能到本地最大的户外滑溜场尝试极限运动，一家大小也能在绿意盎然的园区内享受休闲时光。

随着湖畔花园北段开放，整个面积达60公顷的湖畔花园已全面完工。占地七公顷的北段园区坐落湖畔地铁站附近，是进入花园的主要入口处。

这个园区设有面积约1万7000平方公尺的滑溜场（SkatePark@Lakeside Garden），是本地唯一结合跑酷（parkour）场和攀岩场的户外滑溜场。

国家公园局过去五年来与超过180名滑板、直排轮、BMX脚踏车和跑酷爱好者展开咨询，将他们的建议纳入滑溜场的设计，例如打造五个难度等级不同的滑板设施。极限运动爱好者日后也能在这个地点举行各类活动如滑板、跑酷比赛或工作坊等。

滑板爱好者扎尼尔（Janiel Irishzan，22岁）接触这项运动已约12年，曾到峇厘岛等地参加比赛。他认为，本地的大型滑溜场不多，不太容易找到练习场地。

他说：“有了这个滑溜场，更多人能认识这项运动、互相学习，无论是技巧高超的运动员或初学者，都有适合他们的设施能使用。”

李智陞：开放以来到访人次达1700万

国家发展部长李智陞和国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、永续发展与环境部长傅海燕及其他裕廊集选区议员星期六（4月1日）为湖畔花园北段主持开幕。

李智陞致辞时说，自开放以来，湖畔花园已吸引超过1700万人次到访。随着北段园区的开放，尤其是搭乘地铁的访客，将能更容易抵达裕廊湖花园。

北段园区的建造工程耗时四年左右。其他设施包括面积约4000平方公尺的绿地湖畔格林（Lakeside Green），园内的湖畔楼（Lakeside House）也设有本地首家欢迎携带宠物入内的星巴克咖啡馆。

公园局裕廊湖花园高级署长卡迪妮乌马（Kartini Omar）说，当局早期在发展湖畔花园时，展开了广泛的公众咨询，不少人希望花园内能增设适合青少年的设施如滑溜场。

“这非常符合裕廊湖花园结合自然、休闲娱乐与社区的主题概念，我们希望湖畔花园北段的开放能为公众提供更多休闲活动的选项，即便不是极限运动爱好者，也能享受绿意盎然的环境，观赏裕廊湖景观。”

占地90公顷的裕廊湖花园是本地第三座国家花园。除了湖畔花园，裕廊湖花园还包含裕华园和星和园，这两座花园正重新发展，预计2024年开放。

裕华园将保留大部分特点与地标，并加入一些新设施。星和园则会增添热带花卉，并增建桥梁以改善花园和整个裕廊湖区的衔接。

花园绿廊将配合新加坡科学中心的兴建工作，于2027年左右开放。