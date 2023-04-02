疫后首个中国旅游团 14人星期天清晨飞贵州

本地中国游首发团星期天（4月2日）清晨出发，三户家庭共14人前往贵州，当中最年长者83岁，领队备足更多口罩和检测仪。

时隔三年疫情后，首个从本地飞往中国的旅游团于4月2日清晨5时许出发前往贵州。目前所有欲前往中国旅游（除了海南岛）的国人都需先申办签证，这个由欧美假期（EU Holidays）组织的旅游团经该旅行社协调，在四个工作日内获得签证。

旅行团星期天凌晨2时于樟宜机场第一航厦集合，准备搭乘酷航航班飞往广州，之后再乘高铁至贵州。原本由15名团员以及领队组成的旅游团，因有一团员身体不适无法同行而减少一人，欧美假期说，正在为该客户处理保险赔偿事宜。

最年长者83岁

年纪最大的团员为83岁的林水福，随行的是妻子和儿子林汉（45岁，商人）。林水福说，自己一直很喜欢到中国旅游，疫情前到过不少地方，就连黄山也爬过，疫情爆发后等待了三年，如今终于能再赴中国游玩，感到十分兴奋。

也是团中最年轻成员的林汉透露，一家人是在今年的新加坡全国旅行社协会（NATAS）旅游展上先预订了配套，当时中国还未宣布何时向游客重开，在确定可以成行后开心不已。

“我们一家人都很爱旅行，我在疫情前每年都会安排至少一次带父母出国玩，毕竟爸妈年纪不小了，趁他们还能走希望可以多和他们一起旅行。我们不久前刚从韩国回来，但是爸爸一直都很希望能再去中国，这次终于能成行，我们又是疫情后的首发团，太好了。”

另一户团员家庭则是由张家四姐弟与父母组成，一家六口同样也是在NATAS旅游展上预订配套。

领队李晨（29岁）在疫情前带过不少中国团，时隔三年后再出发，他说自己要准备得更多，包括协助游客完成健康申报及打印出疫苗证件等，以防抽样检查时需要。

“我也为团员都准备了口罩和检测仪等，我们都会谨慎确保团员健康安全。”

完整报道，请翻阅2023年4月2日的《新明日报》。