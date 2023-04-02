住家香炉 五年12组小鸟筑巢

货仓管工的住家香炉成为“筑巢胜地”，过去五年来有至少12组小鸟来筑巢，让他啧啧称奇。

居住在义顺环路第805座组屋10楼的邢荣华（61岁，货仓管工）告诉《新明日报》，他本身喜欢大自然，门前也种植约30盆花草，此前偶尔也会有小鸟在花盆内筑巢。有趣的是，从2018年开始，他悬挂在屋外的香炉就不断有小鸟来筑巢，每年不间断。

他透露，前年有约六组小鸟筑巢，去年则有两组，本月初他再度发现到有小黄鸟前来筑巢穴。

虽然不清楚前来筑巢的是什么品种的小鸟，但他说看起来和以往的差不多，且每年都是在3月或6月，就会前来筑巢。“这次的是在3月初筑巢，而我在前几天就发现有两颗蛋，一般上它们会逗留两星期至一个月，待小鸟孵化出来后，就会飞走。”

但即使小鸟飞走，他也不会移走巢穴，此前也曾试过有别的小鸟飞进来继续生蛋孵化。

“它们这些后来的就省却重新筑巢的功夫，如果没有别的小鸟飞过来，我就会等到鸟巢变形后再扔掉。”

他每天都会在香炉插香，但小鸟并不怕烟熏，自从有小鸟来筑巢后，他就改用较短的香，避免巢穴被烧。

“我不时会尝试和小鸟打招呼，但它们都不会理我。不过我喜欢大自然，观察小鸟的成长过程也算是乐趣。”

完整报道，请翻阅2023年4月2日的《新明日报》。