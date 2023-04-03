截至去年3月已投入36.9亿元 家居改进计划下约95％组屋完成翻新

国家发展部长李智陞答复《联合早报》的提问时说，虽然建屋局正在加快步伐建造新组屋，但这不会影响家居改进计划的进度。截至目前，符合资格的组屋当中，有30万5000个单位，或大约95%，已完成家居改进计划的翻新工作。

几乎所有1986年以前建成，且符合资格加入家居改进计划的组屋，都已经完成翻新工程。屋龄较短的第二批组屋也已经开始翻新，改善更多居民的居住环境。

截至目前，1986年及之前建造且符合资格的组屋当中，有30万5000个单位，或大约95%，已完成家居改进计划（Home Improvement Programme）的翻新工作。

另外，有4%的单位正在进行翻新。有1％的单位尚未投票表决是否加入家居改进计划；据了解，投票工作因冠病疫情延误。

建屋发展局于2007年推出家居改进计划，为那些在1986年以前建成，且还没展开主要翻新计划（Main Upgrading Programme）的组屋翻新，让居民能有更好的生活环境。约有32万个较旧的组屋单位符合资格加入计划。

李显龙总理于2018年8月宣布，把家居改进计划扩展到1987年至1997年之间兴建的23万个组屋单位。这第二批组屋当中，已有9万3000个获选加入计划，其中的1200个单位已完成翻新工作，5万5000个单位的工程进行中。

国家发展部长李智陞星期天（4月2日）上午参观裕廊西91街一个完成家居改进计划的邻里。他答复《联合早报》的提问时说，虽然建屋局正在加快步伐建造新组屋，但这不会影响家居改进计划的进度。

与建筑业者合作确保计划跟上进度

他说，冠病耽误许多建设工程，政府部门和私人企业现在都在赶工，特别是那些重要的工程，以尽量追回失去的时间。

“我们正与建筑业者紧密合作，尤其是协助展开家居改进计划的中小型企业，确保他们有资源来改善居民的居住环境和提供乐龄易计划的改进项目。”

截至去年3月，政府已经投入36.9亿元来推展家居改进计划，以及1.1亿元来推展乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors）。乐龄易计划旨在改善年长居民的家居，使住家更安全舒适，让他们安度晚年，是家居改进计划工程的其中一个组成部分。符合资格的年长居民的住家即使没获选加入家居改进计划，他们也能另外向建屋局申请加入乐龄易计划。

李智陞在参观活动后宣布，建屋局将为乐龄易计划增添两个新项目，以方便组屋门前有阶梯的年长居民安全出入。两个新项目是新型的定制斜坡道及液压式轮椅升降设备。

家居改进计划工程的另外两个组成部分为必要项目和自选项目。必要项目包括修补剥落的石灰和结构裂缝、更换排污管和新式外部可伸缩晾衣架。

自选项目则包括翻新现有厕所和浴室，以及换上更美观的木门、铁门和垃圾槽盖。