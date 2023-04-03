中学基础华文考试明年起改动 实用文环节以电脑输入取代书写

配合新中学课程着重的科技应用，针对N水准学生的中学基础华文考试从2024年起，不必再书写华文回答试卷，改以汉语拼音输入，回应网络贴文取代。

目前，N水准（工艺源流）基础华文试卷一的阅读理解有个环节，要求考生根据所提供的实用语料，以书写作答。明年开始，这个环节将改成让考生看完一个假设的网络贴文后，用电脑以拼音打出一个超过75个字的回应，正如回复社媒贴文一样。

教育部和新加坡考试与评鉴局答复《联合早报》时说，中学母语课程在2021年更新后，更着重于培养学生的资讯通信科技能力，包括文字输入，鼓励学生进行自主与协作学习。约三成的课程运用科技资源。

中学低年级的华文课本有“打写加油站”单元，提供活动让教师教导学生用电脑输入文字。学生可以利用包括电子文本、动画、视频等的学习配套。此外，学生也可通过学生学习平台（Student Learning Space，简称SLS）的语音评估、文字转语音，以及电子词典等功能自主学习。

当局指出，考试内容和格式会适时调整以反映更新课程的学习目标。从2024年起，N水准（工艺）基础华文考试的实用文项目会使用电脑作答。调整针对各母语科，而学校去年已获知有关调整。

目前，针对程度较弱学生的华文B考试已采用电脑作答方式。当局也会考虑实际操作，并继续检讨其他考试内容与格式。

根据考评局网站，基础华文试卷一的新格式把实用文部分设为一题，分数占10分。考生得针对类似网络贴文的问题，以至少75个字做回应。网站上提供的试卷样本，例如要求考生表达对庆祝活动的看法。

试卷另一个项目是语文应用与阅读理解，都是选择题，不必书写华文。

N水准（工艺）英文考试试卷一（写作）则从今年起采用电脑作答。

一些教育工作者反映，考试增添电脑作答的部分是顺应教学和学生学习方式的改变。不过，要在各源流的考试落实需要时间，以确保技术到位，学校也得有足够的电脑配备供应考用途。

有近10年教学经验的蔡姓华文教师认为，电脑打字对现在的学生来说比较实用，学习活动的设计已常让学生有机会打字。

“学生现在也使用SLS平台学习，考试增添电脑作答的部分也是顺应变化，希望推动学生学好汉语拼音和认字。”

另一名林姓华文教师（50岁）说，以数码方式沟通和查找信息更为普遍，以电脑输入文字也是学生得掌握的能力。对一些学生来说，电脑作答会比书写更快更容易，但前提还是得打好语文基础。