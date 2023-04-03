让乘客熟悉新地点 新长途巴士站开始运营业者派车接送

星运旅游董事经理叶础辉受访时说，接送乘客到新车站换车的服务是一项过渡安排，主要是让顾客熟悉新的长途巴士车站，避免他们因为担心新地点不方便而改用别家快车服务。

新长途巴士站自星期六（4月1日）起，在麦波申君超广场开始运营，有业者为了让乘客熟悉新地点，特地安排巴士到不同地点把乘客载到麦波申君超广场，再从君超广场出发前往马来西亚。

《联合早报》记者星期天（4月2日）早上走访位于君超广场（Grantral Mall@MacPherson）的新长途巴士站，发现目前只有星运旅游在此营业。

早上9时许，君超广场后面的卸货区迎来一批二三十人的乘客。根据乘客的说法，该辆巴士是星运旅游特地安排，把他们从黄金坊等多个地点接到君超广场换巴士的。

乘客林承勲（31岁，工程师）星期天和太太去吉隆坡玩，星运旅游之前已经通知他们会在君超广场换巴士，他原先以为是在金文泰的君超广场（Grantral Mall@Clementi），后来才发现新长途巴士站就在住家附近。

他说，黄金坊离地铁站太远，搭车不方便，从大成地铁站步行到君超广场只需大约五分钟，上车地点旁边还有洗手间，广场内又有食阁，相当方便，自己以后会选择在君超广场上车。

谢姓妇女（54岁，陪月嫂）受访时说，每次陪月完回返马国都会到黄金坊，早已习惯了黄金坊，但她还是觉得新长途巴士站比较方便。

装修工程进度不同 部分业者延后运作

星运旅游董事经理叶础辉受访时说，接送乘客到新车站换车的服务是一项过渡安排，主要是让顾客熟悉新的长途巴士车站，避免他们因为担心新地点不方便而改用别家快车服务。

叶础辉说，一旦其他三家长途巴士公司搬到君超广场后，接送乘客换车的服务便会取消，君超广场也将取代黄金坊，成为上下长途巴士的地点。

另三家长途巴士公司是Super Nice快车（前“草原旅游快车”）、利南快车（Sri Maju）以及亿腾（The One Travel & Tours）快车。

利南快车新加坡区经理黄淑娇受询时说，位于君超广场的办公室基本上已经装修完毕，公司将从5月1日开始在新地点运营，公司也已通知顾客从5月起到新地点搭乘长途巴士。

Super Nice快车职员伊帕河受询时说，四家业者原本计划4月1日一起开始在麦波申营业，但却因为装修工程进度不同而作罢，公司会延后至4月15日才到新地点运作。

亿腾快车的潘姓总经理则告诉本报，公司预计在4月中旬开始在新地点运作。