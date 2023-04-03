克里桑塔2015年在东南亚运动会活动担任义工后，就开始积极参加志愿服务项目。她发现身边不少女佣朋友也有兴趣当义工，便在2017年创办“外籍女佣行善运动”组织，在社媒分享本地志愿服务的机会，邀请其他女佣在休息日参加义工活动。

每逢星期天，菲律宾籍女佣克里桑塔不仅期待能与同乡朋友聚会，也向往趁着休息日与她们一起做义工。

克里桑塔（Crisanta Guiquing，43岁）在新加坡工作了17年，她自2015年在东南亚运动会活动担任义工以来，就开始积极参加志愿服务项目。

过后，她发现身边不少女佣朋友也有兴趣当义工，便在2017年创办“外籍女佣行善运动”（Overseas Foreign Worker Kindness Movement）组织，在社交媒体平台分享本地志愿服务的机会，邀请其他女佣在休息日参加义工活动。

这个组织目前有超过400名成员，其中约100人是较活跃的成员。克里桑塔介绍，她们几乎每个星期天都有活动，例如在社区活动上帮忙指挥交通，以及教导女佣如何防诈骗等。另外，组织成员也会在其他同乡面对困境时开导她们，协助他们适应和融入本地生活。

克里桑塔说：“虽然星期天是我的休息日，但是我很喜欢当义工，希望通过善举来回馈社会，所以不觉得累。我创办这个组织是为了打破人们对女佣的刻板印象，我也经常鼓励其他女佣在休息日做些有意义的事。”

掌握演讲领导管理技能 为回乡从事社区工作铺路

身为外籍女佣行善运动组织的创办人，克里桑塔经常受邀担任分享会和工作坊的主讲人，与女佣群体交流。“通过同更多女佣和公众的接触，我掌握了公开演讲的技巧、了解如何领导和管理我的组织，也从中建立了自信心。这些知识和技能对我有帮助，我不会永远当女佣，也须要开始为将来打算。我希望回乡后，可以运用这里所学的知识从事社区服务工作。”