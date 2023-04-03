帮完家庭帮社区

文 /
刘钰铃

来自 / 联合早报

更新 /
更新 / 2023年4月3日 8:05 AM
发布 /
发布 / 2023年4月3日 5:00 AM
外籍女佣行善运动组织创办人克里桑塔几乎每个星期天都会与同乡一起参加义工活动，也经常受邀担任分享会的主讲人，与女佣群体交流。（受访者提供）
外籍女佣行善运动组织创办人克里桑塔几乎每个星期天都会与同乡一起参加义工活动，也经常受邀担任分享会的主讲人，与女佣群体交流。（受访者提供）

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克里桑塔2015年在东南亚运动会活动担任义工后，就开始积极参加志愿服务项目。她发现身边不少女佣朋友也有兴趣当义工，便在2017年创办“外籍女佣行善运动”组织，在社媒分享本地志愿服务的机会，邀请其他女佣在休息日参加义工活动。

每逢星期天，菲律宾籍女佣克里桑塔不仅期待能与同乡朋友聚会，也向往趁着休息日与她们一起做义工。

克里桑塔（Crisanta Guiquing，43岁）在新加坡工作了17年，她自2015年在东南亚运动会活动担任义工以来，就开始积极参加志愿服务项目。

过后，她发现身边不少女佣朋友也有兴趣当义工，便在2017年创办“外籍女佣行善运动”（Overseas Foreign Worker Kindness Movement）组织，在社交媒体平台分享本地志愿服务的机会，邀请其他女佣在休息日参加义工活动。

这个组织目前有超过400名成员，其中约100人是较活跃的成员。克里桑塔介绍，她们几乎每个星期天都有活动，例如在社区活动上帮忙指挥交通，以及教导女佣如何防诈骗等。另外，组织成员也会在其他同乡面对困境时开导她们，协助他们适应和融入本地生活。

克里桑塔说：“虽然星期天是我的休息日，但是我很喜欢当义工，希望通过善举来回馈社会，所以不觉得累。我创办这个组织是为了打破人们对女佣的刻板印象，我也经常鼓励其他女佣在休息日做些有意义的事。”

掌握演讲领导管理技能 为回乡从事社区工作铺路

身为外籍女佣行善运动组织的创办人，克里桑塔经常受邀担任分享会和工作坊的主讲人，与女佣群体交流。“通过同更多女佣和公众的接触，我掌握了公开演讲的技巧、了解如何领导和管理我的组织，也从中建立了自信心。这些知识和技能对我有帮助，我不会永远当女佣，也须要开始为将来打算。我希望回乡后，可以运用这里所学的知识从事社区服务工作。”

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