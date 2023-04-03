遗憾未能见最后一面 孙女传承外婆海南粿手艺

从小看她长大的外婆午睡中骤逝，30岁女子因人在国外没能见上外婆最后一面而痛感遗憾，之后放弃打拼十年的酒店营销事业，成为第三代“小贩”传承老人家的海南粿手艺，日卖两三百个。

2019年4月，以工作狂自诩的黎芷涵（30岁）在换工作的窗口期，难得给自己放两个星期的假，出国去峇厘岛和泰国游玩。岂料刚把行李安顿在泰国的酒店不久，她突然接到晴天霹雳的消息：外婆去世了。

黎芷涵星期天下午接受《新明日报》访问时说：“我之前很少出国度假，结果外婆去世时全家人都在新加坡，只有我不在。”她双眼泛红地忆述，从小到大，因为妈妈忙于经营卖海南粿的档口，她几乎是由外婆看大。“我们两姐妹中，我和外婆尤为亲近。”

早期外婆杨明莲为了养活五个孩子，于1978年在大巴窑一带开档卖薏粑等海南小吃，约在2003年传给黎芷涵的母亲吴世美打理，当时迁到大巴窑7巷的小贩中心内经营至今。多年来，外婆每天去档口“视察”帮忙。

黎芷涵说：“过世前外婆像往常一样在熟食中心吃完午饭，回家睡午觉，谁知就这么突然离世。”她从泰国赶回时，已是当天晚上10点，82岁的外婆躺在棺木中，她未能见上最后一面。

外婆去世对她来说是沉重的打击。“我很久才走出伤痛，等到心情平复了，才想到外婆留下的手艺要何去何从。”她表示，外婆生前没有强求手艺要有年轻一代继承，只是说“随缘”。

“但某天我突然灵光一现：为何我不把它传承下去，这样对外婆也算有个交代呢？”黎芷涵先于2020年9月和妹妹及表妹开创网店卖海南粿，后来一并辞去打拼了十年的酒店空间营销工作。

2022年12月，她把生意搬来百胜楼2楼的一家实体店，取名“海南迈”。她表示，实体店主要发展年轻一代的客户，除了和大巴窑妈妈的档口卖同样的一些粿外，那边有像发糕等种类的祭祀糕点，百胜楼则是有较创新的糕点，如薏粑曲奇。

完整报道，请翻阅2023年4月3日的《新明日报》。