公众对食肆卫生满意度下滑至82.7％

这项由新加坡管理大学进行的调查结果显示，92％的受访公众对近期到访过的公共场所清洁度感到满意，与2021年持平。其中，交通场所的满意度最高，从2021年的96.3％微增至96.9％。

要求食客归还托盘和碗碟的措施生效后，本地绝大多数人都会照办，但他们对咖啡店和小贩中心的清洁满意度却下滑。此外，超过七成的人认为保持环境卫生是政府的责任；有九成认同新加坡这么干净是因为清洁服务到位。

新加坡管理大学2022年7月至10月针对2020名21岁及以上的本地居民展开调查，了解他们对公共环境清洁的满意度。这是团队第五次进行这项调查。

团队星期一（4月3日）公布的调查结果显示，92％对近期到访过的公共场所清洁度感到满意，与2021年持平。其中，交通场所的满意度最高，从2021年的96.3％微增至96.9％。

食肆则下滑至82.7%，表现最差。其中，咖啡店和小贩中心的满意度分别只有76％和78％。

学者：疫后人流量增清洁工难请 影响食肆卫生情况

调查也发现，自从政府规定小贩中心食客须归还托盘和碗碟后，95％的人会这么做。93％支持这项规定，另有84％认为应该由食客负责归还托盘，而不是依赖清洁工，这比2021年的58％高出许多。

不过，归还碗碟托盘的规定生效后，小贩中心等食肆的卫生情况非但没有改善，反而比以前还要差。联合领导调查团队的新大社会学教授郑宝莲受访时说，这可能是因为防疫措施解除后，这些地方的人流量都增加，卫生情况难免受影响。

“此外，这些场所的业者较难请到受过培训的清洁工，而商场业者可以支付较高的薪水，相对容易请到人……不过就算人手不够，如果食客能更负责任，那么清洁工就能做一些食客无法完成的事情，例如清空垃圾桶。”

郑宝莲也说，保持桌面整洁运动需要多一些时间才能见效，她相信这些场所的卫生情况会在未来几年改善。

人们对公厕卫生的整体满意度下滑至81％。咖啡店的公厕表现最差，从2021年的61％下滑至53％，小贩中心则从68％下滑至63％。受访公众反映，这些地方的公厕异味严重，而且地板会较湿和较脏。

市中心和中央商业区的商场公厕最干净，满意度高达98％。同样联合领导调查的新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士指出，这主要是因为商场公厕有专业的团队，而小贩中心和咖啡店公厕一般缺少这些资源。他也强调：“除了专业的清洁团队，用户也有责任保持这些设施的卫生整洁。”

六成的人认为用户应该负责保持公厕的卫生，比前一年的48％高。其余认为，应该由清洁工（13％）、公厕（18％）或设施（9％）业者负责，只有1％认为这是政府的责任。

整体而言，公众对本地的卫生水平大致满意，但有九成认为新加坡会这么干净，主要是因为清洁服务到位。也有77％认为，保持环境卫生是政府的责任，比2021年的73％还要高。

几乎所有的受访者（99％）都同意居民必须同清洁工合作，保持社区的整洁。一些场所每个季度会有一天不派清洁工打扫，81％对这项举措表示支持；另有84％会支持他们的住宅区办捡垃圾的活动，但有56％不打算参与。

永续发展与环境部长傅海燕在脸书贴文说，许多人还是非常依赖清洁服务，但与其总以为会有清洁工帮忙打扫卫生，人们应该尽到社会责任，保持公共空间的整洁。“将垃圾扔进垃圾桶或归还托盘和碗碟只是举手之劳，但对于新加坡的清洁与绿化起到重要的作用。”