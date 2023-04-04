我国起获市值逾220万元 历来最大批电子烟及配件

卫生科学局突击检查万礼的一个仓库，起获超过8万5000个电子烟和相关配件，估计黑市价远超过220万元，是本地迄今破获的最大批电子烟，同时切断了一个电子烟非法供应链。

新加坡警察部队和卫生科学局星期一（4月3日）发表联合文告说，警方在上星期二（3月28日）晚间接获报案，指三巴旺一带蒙特利连路（Montreal Link）第592座组屋的多层停车场内，有团伙在进行非法电子烟交易。

共11人被扣押助查

查案人员到场后，发现一名货车司机将装有电子烟的包裹，分发给五名涉嫌负责送货的人员。这六人当场被警方扣押，年龄介于22岁至27岁。

其中，27岁的男司机和一名26岁男子因涉嫌鲁莽或疏忽行为，被警方逮捕。这名司机也涉嫌使用刑事暴力妨碍公务员执行任务。其余四人则协助警方调查。

卫科局之后顺藤摸瓜，隔天到位于万礼的一个仓库探查，怀疑那里收藏了电子烟供跑腿前去取货。在随后展开的突击行动中，卫科局人员起获超过8万5000个电子烟和相关配件，五名介于20岁至33岁的跑腿当场被扣押，目前在协助当局调查。

当局提供的照片和视频显示，仓库内有很多铁架子，整齐摆放着许多五颜六色的盒子，周围还堆放着各种纸箱，相信里头都装了电子烟和配件。货仓里还有桌子和电脑，疑是办公区。

当局说，这次的执法行动前后超过72小时，成功切断一个电子烟非法供应链。至于这批电子烟产品的具体黑市价，文告中没有透露，据了解仍在估算中。

不过，卫科局在2021年10月的一次取缔电子烟的突击行动中，在文礼一个仓库起获1万零57个电子烟、4万8822个烟弹及187个电子烟油。当时那批物品的总黑市价超过220万元，换言之，最新破获的这批黑市价要高得多。

根据我国的烟草法令，进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件都是违法的。一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，坐牢最长六个月，或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，坐牢最长12个月，或两者兼施。

卫科局强调，购买、使用和拥有电子烟都是法律禁止的，欲知有关在本地被禁的烟草产品信息可浏览卫科局网站。要查找有关电子烟危害的详细资料，可上保健资讯网（HealthHub）。

公众若有任何关于非法进口、分销或销售电子烟的情报，可向卫生科学局香烟管制部门（Tobacco Regulation Branch）举报，热线是66842036或66842037。